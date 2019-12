Førerløst fragtskib sendt til søs

For første gang har Kina sendt et førerløst fragtskib til søs.

Det er vel at mærke et mindre skib - tilsyneladende et forsøgsfartøj - som forleden stævnede ud i den kinesiske provins Guangdong.

Det skriver fagmediet Seatrade Maritime News.

Udviklingen af teknologi til førerløse skibe er i fuld gang og er et varmt emne - ikke kun i Kina, men mange steder i verden.

Det forklarer professor ved Institut for Elektroteknologi på Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) Mogens Blanke.

- Vi laver også forsøg med autonom sejlads herhjemme.

- I de nordiske lande, England, USA og Holland har der været sejlet uden besætning i en del år medmindre fartøjer - for eksempel ved militært brug, opmåling og overvågning, fortæller han til Ritzau.

Selv om man i Kina har valgt at lade et mindre fragtskib sejle uden kaptajn, er det næppe fragtskibe, der i fremtiden vil sejle uden besætning.

I hvert fald ikke store fragtskibe på lange strækninger.

Her udgør udgifterne til besætningen nemlig en meget lille andel af de samlede omkostninger, og her er det særligt problematisk, hvis maskineriet bryder sammen undervejs, og der ikke er mandskab til at reparere det.

- Som det ser ud nu, er der ingen, der tror på, at der er en kommerciel fordel ved at udvikle førerløs teknologi til store oceangående skibe.

- Man skal aldrig sige aldrig, for teknologien udvikler sig hele tiden. Men det vil kræve en meget anderledes type maskineri om bord på et skib, hvis det skal kunne sejle uden vedligehold i op til tre-fire uger, siger Mogens Blanke.

Til gengæld er det mere sandsynligt, at fjernstyrede og førerløse skibe bliver en realitet på kystnære ruter. I Danmark er det mest oplagt at indføre førerløse skibe på ruter til og fra små øsamfund, vurderer professoren.

- Små færgeafgange kan i dag være uforholdsmæssigt dyre at drive. At sejle uden besætning kan gøre dem billigere. Det vil være en fordel for små øsamfund, fordi driften kan blive mere fleksibel, siger Mogens Blanke.

Det vil i så fald kræve, at øboerne modtager et kortere kursus i skibssikkerhed, og at de derefter selv kan starte færgen, når de har brug for det.

Der er allerede planer om at indsætte en førerløs færge i Limfjorden med udsejling fra Aalborg. Her er DTU med til at udvikle teknologien til fartøjet, fortæller Mogens Blanke.

Og i Københavns Havn har man lavet forsøg med en fjernstyret slæbebåd.