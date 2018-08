Først da eksplosionerne lød, fattede alarmcentralen alvoren

GÖTEBORG, Sverige (Ekstra Bladet): Mandag aften omkring klokken 21 blev det vestlige Sverige ramt af en række voldsomme brande og systematisk hærværk. Nærmest simultant begyndte opkald om bilafbrændinger at vælte ind hos politiet i Region Väst.

I det politiet mistænker er en koordineret aktion via de sociale medier, blev mere end 80 biler antændt, mens 40 øvrige blev smadret med blandt andet sten.

Forkullede barnesæder

Værst gik det udover Göteborg, hvor biler i den sydlige forstad Frölunda samt Hjällbo i nord blev antændt, men også i de sydvest svenske byer Trollhättan, Lysekil og Falkenberg blev et større antal biler totalskadet og brændt ned.

- Se! De har brændt den ned, lyder det opgivende fra Ahmed Jamal, mens han peger ind på bagsædet, hvor de forkullede rester af de tre autostole kan anes.

- Jeg havde været på arbejde, og mens jeg var det, blev den brændt ned. Jeg ved ikke, hvordan jeg får den væk, og jeg håber forsikringen vil dække den.

Jamal er målløs over, synet der mødte ham, da han vendte tilbage til hans parkerede bil. Det var engang en Golf. Foto: Mogens Flindt

På parkeringspladsen foran ghettobyggerierne, hvor Ahmed Jamals engang grå Volkswagen Golf står parkeret, står resterne af ti forkullede køretøjer fortsat tilbage, knap 20 timer efter de blev ramt af de første molotovcocktails.

På to nærliggende parkeringspladser står endnu flere. Alene i Frölunda blev mere end 30 biler smadret.

Vantro naboer

De nedbrændte bilvrag har på trods af det svenske regnvejr trukket flere af områdets beboere til, der vantro kigger på ødelæggelserne.

- Det er blevet sådan, efter de lukkede den lokale politistation, fortæller Eva Lott Ax, mens hun får sig en smøg sammen med veninderne Victoria Olsson og Agnethe Eng.

Hun hentyder til lukningen af Frölunda Politistation, der forsvandt i 2014. Den plejede at ligge 200 meter fra de nu afbrændte biler.

- Man bliver så frustreret. Vi så, da bilerne blev sat i brand i aftes. Jeg ringede til brandvæsnet og skreg ‘bilerne brænder som fanden nede på parkeringspladsen’. De troede ikke på mig, for der var allerede biler i flammer på to andre parkeringspladser i området, siger Victoria Olsson.

Hele den svenske politiske elite var tirsdag forbi en af parkeringspladserne i Frölunda, for at besigtige skaderne. Også Sverigedemokraternes leder Jimmi Åkkeson. Her hilser han på Eva, Victoria og Aghnete. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Victoria fattede alarmcentralen først alvoren, da en af de antændte biler pludselig eksploderede i baggrunden.

Til sammen har de tre veninder boet mere end 60 år i det sociale boligområde Frölunda. Men de tør ikke længere gå ud efter mørkets frembrud. Det er utrygt, siger de, og utilpassede unge fylder i gadebilledet om aftenen.

- De er helt ned til ti år gamle. De hænger ved centret. Køber og sælger stoffer og våben. De burde være hjemme i deres senge, siger Eva.

Frygter nye afbrændinger

Politiet i Göteborg jagter fortsat de gerningsmænd, der mandag aften forvandlede flere parkeringspladser til flammeinfernoer.

Indtil videre er det kun lykkedes at anholde en 16-årig dreng og en 21-årig mand i Frölunda efter de voldsomme uroligheder.

De er begge sigtet for ildspåsættelse, oplyser talsmand for det lokale politi Hans Lippens til Ekstra Bladet.

Kun to anholdelser, men...

Han forvisser om, at man på trods af de få anholdelser, har flere spor at gå efter i sagen.

- Vi har gode oplysninger om mulige gerningsmænd. Vi har modtaget flere billeder samt videomateriale fra vidner til forbrydelserne, oplyser Hans Lippens.

De ramte områder kan sammenlignes med nogle af de danske ghettoområder som Mjølnerparken i København og Vollsmose i Odense.

Ekstra Bladet talte kort før dette billede blev taget med ejeren af denne BMW 5. Han var knust og hidsig over tabet af sin bil. En bil, der havde kostet ham 600.000 svenske kroner. Foto: Mogens Flindt

Koncentrationen af personer med anden etnisk herkomst end dansk er stor, arbejdsløsheden høj og kriminaliteten ligeså.

Og det er langt fra første gang, svenskerne oplever problemer i områderne, som vi i Danmark ville kategorisere som ghettoer.

- Vi har oplevet lignende problemer de seneste syv til otte år i ugen op til skolestart efter sommerferien og i forbindelse med andre ferier i løbet af skoleåret. Der er tale om områder, hvor man ikke er glad for at gå i skole, siger Hans Lippens.

Mistanken retter sig dermed mod utilpassede unge i skolealdreren.

- Vi har haft problemer i flere år, men aldrig set noget lignende, det vi oplevede mandag aften.

Svensk politi har tirsdag opfordret forældre til at holde deres børn inde, samt at voksne til at gå på gaden for at forhindre nye episoder natten til onsdag.