Først hamstrede de toiletpapir: Nu er det noget helt andet

Det startede med toiletpapiret, så blev det pastaen.

Nu er australierne blevet helt vilde med at have deres egne høns, fordi landmændene ikke kan skaffe æg nok til efterspørgslen i supermarkederne.

Det skriver flere medier heriblandt The Telegraph og ABC News.

Der er ifølge ABC News sket en stigning i salget af høns på 30 procent siden weekenden, fordi folk gerne vil være mere uafhængige af supermarkederne.

- Det er mest folk, der gerne vil klare sig selv, fortalte Bond Enterprises manager Travis Bond. Han er en af dem, der sælger høns i landet.

Han fortæller også, at de måske bliver tvunget til at sælge fugle, der kun er 13 eller 14 uger gamle, hvis de vil imødekomme behovet.

Derfor kan folk også se frem til at skulle bruge mange penge på foder, inden der kommer et æg fra hønen.

Det er dog en glædelig nyhed for branchen, der i de senere år har oplevet en faldende interesse for salget af høns til private.

Han advarer dog om, at der kan gå noget tid, inden hønen begynder at lægge æg, og at det godt kan være kostbart at fodre fjerkræet, mens man venter på æggene.

I Danmark har vi endnu ikke problemer med for få æg, og mon ikke der går lidt, før alle danskerne skynder sig ud for at købe sig en kæle-høne.