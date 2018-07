Først masser af varme - så kommer kraftig regn og torden

Der bliver i de kommende dage masser af muligheder for at få både bryster og baller branket grundigt i solen.

I løbet af weekenden slår vejret dog midlertidigt om, og der kan lokalt komme ganske kraftige regnbyger.

- Den varme luft, der kommer op over Danmark, bringer en ustabil og fugtig luft med sig. Derfor kan der godt komme nogle lokale byger i de kommende dage. De vil være meget ujævnt fordelt, og det er meget svært at sige nøjagtigt, hvor de falder, fortæller Dan Nilsvall, der er meteorolog hos DMI.

Først og fremmest sol og varme

De kommende dage byder dog først og fremmest på masser af sol og varme.

- I dag tirsdag vil temperaturen nå op på omkring de 30 grader over den østlige del af Jylland og dele af Sjælland. Også onsdag bliver meget varm. Men torsdag tegner til at blive den varmeste i denne uge. Det ser ud som om, at vi kan nå op på temperaturer omkring 33 grader langs den jyske vestkyst, fortæller Dan Nilsvall.

I løbet af weekenden kommer der så en ny front ind over landet. Og natten til søndag kan der komme ret så kraftige byger.

Varmen vender tilbage

- Som det ser ud lige nu vil de kraftige byger først og fremmest ramme Sjælland. Der kan falde 10-20 millimeter regn. Bygerne vil være ujævnt fordelt og på grund af den statiske elektricitet i de højere luftlag, risikerer vi også lyn og torden. Varmen ser altså ud til at kulminere i weekenden. Men derfor er sommeren ikke ovre endnu. For varmen vender tilbage igen i næste uge. Temperaturerne vil dog falde til 22-25 grader, fortæller DMI-meteorologen.