Først regn - så sol

Først på fredag begynder der at komme lidt mere sommerligt vejr ind over Danmark.

- Fredag vil temperaturen stige til 22-23 grader, så det bliver lidt mere sommerligt, end det er nu, siger vagthavende meteorolog hos DMI Erik Hansen.

Det er så til gengæld lidt mere uklart, hvad der sker efter fredag.

- Så begynder prognoserne at blive mere usikre. Men umiddelbart ser det ud som om, at det gode vejr holder weekenden over og ind i næste uge, oplyser Erik Hansen til Ekstra Bladet.

Regn og skyer

Inden vi når frem til fredag vil vejret være præget af en del regn og mange skyer, som driver ind fra Nordsøen.

- Mandag er den vestlige vind aftaget lidt. Der kommer lidt sol i løbet af dagen. Og så holder det tørt mandag. Men natten til tirsdag kommer der en ny front med regn ind. Og så vil de kommende dage være præget af regn og skyer, lyder det fra meteorologen.

Onsdag vil det i de østlige egne af landet være mest skyet og med byger mange steder. Andre steder vil der være nogen sol og enkelte byger. Temperaturerne svinger mellem 15 og 20 grader.

Måske torden

Torsdag bliver blandet med både nogen sol og byger flere steder. Der kan sågar også komme torden. Temperaturen stiger op til 17-22 grader. Natten til fredag klarer vejret op og det bliver tørt og klart.