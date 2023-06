Først smøgerne, nu alkoholen: Industrien er skrækslagen

Du kender dem måske fra cigaretterne.

Tekster med advarsler om, at du kan få kræft, slagtilfælde eller nedsat fertilitet.

I Irland tager man den kreative skræmmekampagne videre til næste niveau. For advarslerne skal være at finde på diverse alkoholprodukter fra 2026.

Her vil advarsler som 'øger risiko for leversygdom og kræft' og 'advarer mod druk under svangerskab' blive skrevet med røde bogstaver.

Det gør samtidig Irland til det første land i EU til at indføre et sådant tiltag, oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

En nyhed, som bestemt ikke falder i god jord hos alkoholproducenterne i flere lande, skriver Bloomberg.

Artiklen fortsætter under afstemningen ...

Rødt flag

I løbet af ugen vil World Trade Organization (WTO), som behandler regler for handler mellem nationer, afholde møder. Forud for disse har USA og Mexico udtrykt deres bekymringer over beslutningen i Irland.

Lande som Argentina, Australien, Chile, Cuba og New Zealand og sågar alkoholproducenter i EU, heriblandt vinproducenter i Italien og Tyskland, samt ni EU-medlemslande har også hejst det røde flag.

Der er nemlig en fælles frygt for, at alkoholindustrien vil lide samme skæbne som tobaksindustrien, således at advarslerne på et tidspunkt også vil blive illustreret med billeder af øjenskader, rådne tænder og grædende forældre.

Det kan derfor tænkes at være mindre indbydende at skænke op i glasset.

Hed debat

Hvis man skæver til Norge, er diskussionen om advarslerne i fuld gang.

Helsedirektoratet i landet har nemlig fået til opgave at vurdere, hvorvidt det vil være en god idé at følge Irland, skrev norske Altinget tilbage i januar.

I Danmark blussede samme diskussion op i 2007 og 2008, hvor bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed mente, at det var en glimrende idé med mærkater, som man kender dem fra cigaretpakkerne, skrev bl.a. metroXpress.

20. juni i år udkom en opdateret version af de nordiske kostråd, hvor opfordringen lyder, at 'alkohol bør undgås, da det ikke er muligt at vurdere, hvad et 'sikkert niveau af indtag' vil være'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, om de danske myndigheder har eller er i gang med at undersøge muligheden for at putte advarsler på alkohol, som man gør i Irland og nu vil gøre i Norge. Det har endnu ikke været muligt.