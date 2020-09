Første auktion: - Priserne er elendige

Den første fysiske auktion over minkskind siden corona-nedlukningen er nu gennemført hos Copenhagen Fur.

Det fortæller DR P4 Midt & Vest.

Der plejer at komme mellem 300 og 500 opkøbere, men denne gang kom der kun 60 - og kun tre fjerdedele af skindene blev solgt.

Alligevel var det meget vigtigt at gennemføre en fysisk auktion igen i stedet for en netauktion, siger John Papsø, der er næstformand i Kopenhagen Fur.

- Det har vist sig, at det ikke er nogen succes at gøre det digitalt. Kunderne skal ind i huset og de skal mærke og se skindene, siger han til DR P4 Midt & Vest.

Det er især kineserne, der udebliver som opkøbere, når der er pelsauktion i øjeblikket.

- Vi så selvfølgelig gerne, at der kom flere kunder, men kineserne er stadig meget bange for at rejse, siger John Papsø.

Priserne på minkskind afspejler stadig en meget ringe efterspørgsel på markedet.

- Priserne er elendige, og vi taber meget på de her priser, men det vigtige lige nu er også at få nogle skind ud i markedet og komme til at arbejde ude i markedet, så der er flere hænder til at arbejde for at få nogle skind i butikkerne, forklarer næstformanden.

