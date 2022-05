Første billede af sort hul i Mælkevejen

Syddansk Universitet skriver, at astronomer har præsenteret det første billede af det 'supertunge' sorte hul i midten af Mælkevejen, kaldet Sagittarius A.

Det er et bevis på, at objektet rent faktisk er et sort hul og kan give værdifuld viden om, hvordan sorte huller fungerer.

Man mener, at 'supertunge' sorte huller er at finde i centrum af de fleste galakser.

Ny forskning

Billedet kommer fra en international forskergruppe, der hedder Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration.

Forskerne har anvendt observationer fra et verdensomspændende netværk af radioteleskoper.

Her kan du se placeringen af de radioteleskoperm, der tilsammen udgør Event Horizon Telescope.

- Dette er en banebrydende præstation, som har været længe undervejs. Vi var i høj grad nødt til at udvikle nye værktøjer, for at projektet kunne lykkes fortæller Roman Gold, fysiker fra Syddansk Universitet, som ledede indsatsen for et af de fire billedteams (teamet THEMIS).

Selvom man ikke rent faktisk kan se det sorte hul, som er helt mørkt, kan man se glødende gas omkring hullet. Og i midten af det, er der et mørk område kaldet en 'skygge'. Det er omgivet af en lysende, ringlignende struktur.

Det nye billede fanger lyset, som er afbøjet af det sorte hul.

Det sorte hul er fire millioner gange tungere end solen.