Første corona-dødsfald i New York

For første gang er en person død som følge af smitte med coronavirus i New York i USA.

Det skriver New York Post.

Havde dårlige lunger

Der er tale om en 82-årig kvinde, som i forvejen havde lungeemfysem, en sygdom som besværer vejrtrækning.

- I går døde en 82-årig kvinde, som havde coronavirus, på et New York City-hospital. Hun blev indlagt 3. marts. Hun fik coronavirus oven i at have lungeemfysem, og så døde hun, fortæller New Yorks guvernør Andrew Cuomo ifølge mediet.

I New York er 524 personer smittede med coronavirus, og 117 af dem er indlagt.