Første coronapatient: Havde ondt i maven

Den første coronapatient i Danmark, Jakob Tage Ramlyng, havde ingen symptomer og blev derfor ikke testet efter sin hjemkomst fra Norditalien.

Det skriver Politiken i en syv døgns rapport, der blev udgivet mandag aften.

Familien tog kontakt til lægen allerede dagen efter, de kom hjem fra en ferie i Norditalien. Her fik de beskeden om, at de ikke skal testes grundet myndighedernes oplysninger på daværende tidspunkt.

Dagen efter mødte han derfor på arbejde på TV2, hvor han stadig ikke havde nogle symptomer, som Sundhedsstyrelsen oplyser, befolkningen skal holde øje med. Han følte tværtimod sig 'frisk som en havørn'.

Inden et møde på redaktionen får Jakob Tage Ramlyng pludselig dårlig mave, og aftaler derfor med sin chef, at han skal tage hjem for en sikkerheds skyld.

- Vi griner alle af det, mens jeg spritter hænder og er ekstremt agtpågivende. Det føles lidt fjollet, når jeg bare har lidt ondt i maven, står der i dagbogen fra Politiken.

Da han ingen symptomer havde, kom meldingen sent ud på natten samme dag som et chok for TV2 medarbejderen. Hverken hans to børn eller kone er smittet, og derfor rykker Jakob over i en lejlighed dagen efter for at undgå yderligere smittespredning.

De efterfølgende dage går tiden med at se TV og opdatere medierne om hans situation og tilstand, som han ønsker at dele.

Han venter mandag aften fortsat på svar fra lægerne om, hvornår hans karantæne bliver ophævet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jakob Tage Ramlyng.