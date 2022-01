Første dag tilbage: Gymnasium sender elever hjem

På Mariagerfjord Gymnasium skal eleverne have onlineundervisning ugen ud

Dagen efter eleverne på Mariagerfjord Gymnasium vendte tilbage til fysisk undervisning efter juleferie, er de påny sendt hjem igen, da mange af skolens elever er ramt af coronavirus.

Det skriver TV 2 Nord.

- Vi ved, at mange af vores elever er smittede, for vi beder dem om at melde det til os, hvis de er. Men en del bliver også hjemme, fordi de har været i nærkontakt med en af de smittede, siger Søren Urup, der er rektor på Mariagerfjord Gymnasium, til TV 2 Nord.

Nytårsfest og smitteboom

Gymnasiet var allerede inden juleferien hårdt ramt af coronavirus, men rektor Søren Urup nærede et håb om, at juleferien skulle være med til dæmme op for smitten.

Sociale aktiviteter i forbindelse med nytårsaften har dog fået smitten til at stige, hvorfor gymnasiet ikke så anden udvej end at sende sine elever hjem igen.

Hjemsendelsen skal bremse smitten samtidig med eleverne får mulighed for at lade sig teste, siger rektoren til TV 2.

Hjemmeundervisning er langt fra et ukendt fænomen for skolens elever. Derfor er det ikke en beslutning, der vækker bekymring hos rektoren, der kalder beslutningen for 'rettidig omhu'.

Søren Urup regner med, at skolens 550 elever kan vende tilbage til fysisk undervisning 10. januar.