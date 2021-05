Første dansker får erstatning efter vaccine-bivirkninger

En 30-årig kvinde fra Region Hovedstaden har fået erstatning, efter hun fik bivirkninger af sin coronavaccine.

Det oplyser Patienterstatningen til Politiken.

Kvinden blev vaccineret med AstraZeneca-vaccinen og har efterfølgende fået det sjældne syndrom VITT, oplyser Patienterstatningen ifølge mediet.

Få dage efter vaccinationen fik kvinden kraftig hovedpine, og senere udviklede hun blodpropper i hjerne og lever.

Under den efterfølgende indlæggelse blev kvinden diagnosticeret med såkaldt vaccine-induceret immun trombotisk trombocytopeni, der forkortes VITT. Det er det kliniske navn for blodpropper forårsaget af en vaccine.

Beskedent beløb

Selvom kvinden nu er blevet tilkendt en erstatning, er det i første omgang et beskedent beløb.

Der er nemlig for nuværende kun blevet taget stilling til, om kvinden er berettiget til erstatning for såkaldt svie og smerte, altså for sygedage.

Her er taksten 215 kroner om dagen, og efter en egenbetaling på 8000 kroner får kvinden derfor blot 5000 kroner udbetalt for sine sygedage.

Sagen er dog ikke slut endnu, og hvis det viser sig, at kvinden får varige mén, har hun ret til yderligere erstatning, mener Patienterstatningen.

