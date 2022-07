Første dødsfald med abekopper i Europa

Fredag har det spanske sundhedsministerium registreret det første dødsfald relateret til abekopper.

Det er det første kendte dødsfald med abekopper i Europa.

Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters.

Ifølge mediet er det det andet dødsfald uden for Afrika under dette udbrud af virussen. Tidligere fredag registrerede Brasilien nemlig det første dødsfald uden for Afrika.

Ifølge det spanske sundhedsministerium er der blevet bekræftet 4298 tilfælde af abekopper i landet. De har ikke delt yderligere detaljer om dødsfaldet.

Flere lande har meldt om en stigning i antallet af tilfælde af abekopper siden begyndelsen af maj, og i sidste uge erklærede Verdenssunhedsorganisationen (WHO) abekopper en global sundhedskrise.

Der har ikke tidligere været større udbrud uden for Vest- og Centralafrika, hvor sygdommen længe har været udbredt.

Abekopper har også nået Danmark. Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er der 81 påviste tilfælde i Danmark.