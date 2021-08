Første evakueringsfly er landet i Danmark

Et dansk fly, der har været i Pakistans hovedstad, Islamabad, er landet i Københavns Lufthavn.

Udenrigsministeriet bekræfter, at der er tale om et evakueringsfly fra Afghanistan.

Flyet lettede fra Islamabad tirsdag aften. På turen har flyet mellemlandet i Georgiens hovedstad, Tbilisi.

Flyet er fra det danske flyselskab DAT.

Tirsdag aften bekræftede Udenrigsministeriet, at 14 nordmænd og en person med lovligt ophold i Danmark var på vej fra Islamabad til København.

Personen med lovligt ophold i Danmark er ikke dansk statsborger.

Islamabad fungerer som base for evakueringen af danskere fra Afghanistan, hvor Taliban har generobret magten.

Når nogen skal hjem, flyves de til Islamabad og derefter til Danmark.

Der var kun 15 personer på det fly, der lettede fra Islamabad tirsdag aften. Det skyldes, ifølge Udenrigsministeriet, at det er en vanskelig operation at evakuere folk.

Aftalen om at leje flyet stod desuden til at udløbe, og derfor lettede flyet cirka klokken 22.30 dansk tid, selv om der var få passagerer med.

Pakistan bistår Danmark i evakueringen af danske statsborgere i Afghanistan samt lokale, der har arbejdet for regeringen.

Tirsdag landede to fly fra SAS i Islamabad. SAS har ikke villet oplyse, om de deltager i evakueringen.

Ifølge Flightradar24 er de to SAS-fly, der tirsdag landede i Islamabad, ikke lettet igen.

Foruden de ansatte på den danske ambassade skal Danmark også evakuere omkring 45 lokalt ansatte og deres familier.

Pakistans udenrigsminister, Shah Mahmood Qureshi, har skrevet på Twitter, at Pakistan 'faciliterer' evakueringen af 31 afghanere til Danmark.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har bekræftet, at Pakistan hjælper med evakueringer fra Kabul. Han har dog afvist at gå i detaljer.

Statsministeriet har på Twitter delt en udtalelse fra Mette Frederiksen (S), hvor det bekræftes, at hun har talt med den pakistanske premierminister Imran Khan.

- Har talt med premierminister Khan. Vi er taknemmelige over for Pakistans regering for deres meget værdifulde assistance med at facilitere transport af danske statsborgere og personel fra Kabul. Vi værdsætter denne ånd af samarbejde og god vilje dybt, siger statsministeren i udtalelsen.

Tirsdag aften skrev den pakistanske premierminister på Facebook, at Mette Frederiksen i et telefonopkald havde takket Pakistan for hjælpen.