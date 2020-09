Mexicanske arkæologer har fundet et slaveskib fra mayaernes tid, og det er det første fund af sin slags, man har fundet.

Skibet blev fundet ved Yucatan-halvøen. Forskerne mener, at skibet har fragtet tilfangetagne mayaer, som senere er blevet solgt som slaver.

Tre års undersøgelse

Faktisk blev skibet fundet allerede i 2017, men det har taget tre års undersøgelser at fastslå, at 'La Unión', som skibet blev døbt, er et egentligt slaveskib.

Man mener, at mellem 25 og 30 mayaere ulovligt hver måned blev fragtet til Cuba, hvor de blevet tvunget i arbejde på sukkerørsmarker mellem 1855 og 1861.

'Hver slave blev solgt for 25 pesos, og de blev solgt videre i Havana for op til 160 pesos for mænd og 120 pesos for kvinder,' lyder det fra arkæolog Helena Barba Meinceke i en pressemeddelelse fra Mexicos internationale institut for antropologi og historie.

Voldsom ulykke

'La Unión' sank 19 september 1861 på vej til Cuba, hvilket understreger, at slavehandlen fortsatte længe, efter den blev afskaffet i Mexico i 1829.

Forskerne har kunnet identificere skibet, der blevet drevet af damp, ud fra dets kedler. Kedler, der eksploderede, og fik skibet til at bryde i brand i sin tid.

I ulykken døde 80 besætningsmedlemmer og 60 passagerer ombord. Det er usikkert, hvor mange af dem der var slaver.

