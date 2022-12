Første gang i 10 år: Tyrkiet og Syrien mødes

En opblødning i forholdet mellem Tyrkiet og Syrien kan muligvis være på vej.

I hvert fald er den tyrkiske forsvarsminister, Hulusi Akar og hans syriske pendant Ali Mahmoud Abbas, mødtes til et officielt møde for første gang i et årti.

Det skriver The Guardian.

Forholdet mellem de to lande har ellers være særdeles anstrengt, siden at Tyrkiet valgte at støtte de syriske oprørsgrupper under borgerkrigen i Syrien. Blandt andet ved at træne flere af grupperne i Anakara.

Men nu lader det altså til, at stemningen er blødt op.

Konstruktivt

På mødet talte man blandt andet om de problemer, der har været omkring syriske flygtninge til Tyrkiet samt koordineringen af indsatsen for at 'bekæmpe terrorgrupper i Syrien.' Det oplyser det tyrkiske forsvarsministerium.

Det skulle desuden have været et konstruktivt møde, oplyser de også.

Med på mødet var også lederen af MIT (den tyrkiske efterretningstjeneste, Red.), Hakan Fidan, samt den syriske spionchef, Ali Mamlouk, og den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigo.

