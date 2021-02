Første gang i 11 år: Søger nye astronauter

Har du altid drømt at blive astronaut, har du lige nu en helt unik mulighed.

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) har nemlig lavet et sjældent jobopslag, hvor de søger astronauter.

Faktisk er det første gang i 11 år, at organisationen søger nye astronauter - og de opfordrer særligt kvinder til at søge.

I alt søges der fire astronauter.

Den danske astronaut Andreas Mogensen, der arbejder hos ESA og er uddannet ingeniør, fortæller til Videnskab.dk, at tiden er moden til at få et nyt kuld astronauter ind.

- Det er 12 år siden, jeg selv startede. Tiden er fløjet af sted. Men nu er det tid til at vælge en ny gruppe og få dem startet på deres træning, så de er klar til at komme i rummet inden for de næste fem år, siger han til mediet.

Han var selv oppe imod 8500 europæiske ansøgere, da han skulle ansattes hos ESA.

Søger bredere

16. februar vil ESA holde en pressekonference, hvor man vil fortælle mere om jobbet:

- For at nå længere, end vi nogensinde har gjort, er vi nødt til at kigge bredere, end vi nogensinde har gjort.

- Rekrutteringsprocessen er første skridt, og jeg ser frem til at se organisation udvikle sig på tværs af alle områder af udforskningen af rummet og innovation sammen med vores internationale partnere i de kommende år, siger ESA's generaldirektør, Jan Wörner, i jobopslaget.

Man kan ansøge fra 31. marts.

