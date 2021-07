Første gang i 14 måneder: Koreanske naboer genopretter kommunikation mellem regeringer

Nordkorea og Sydkorea er blevet enige om at genoprette deres afbrudte kommunikationsforbindelser.

Det oplyser det sydkoreanske præsidentkontor tirsdag.

I juni sidste år afbrød Nordkorea alle politiske og militære kommunikationslinjer med Sydkorea på grund af propaganda fra afhoppere.

Men siden april i år har lederne fra de to lande udvekslet personlige breve med det formål at forbedre forholdet.

Som følge heraf er den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, som det første skridt blevet enige om at genoprette den såkaldte hotline mellem regeringerne.

Det oplyser kontoret for den sydkoreanske præsident i en erklæring.

Nordkorea nedlagde i juni sidste år et fælles koreansk kommunikationskontor, fordi naboerne i syd ikke havde forhindret afhoppere i at sende foldere og andet propagandamateriale rettet mod styret i Pyongyang ind over grænsen til Nordkorea.

- Pyongyang vil fuldstændig afbryde og nedlægge forbindelseslinjen mellem myndigheder fra Nord og Syd, som er blevet varetaget af Nord-Syds fælles forbindelseskontor, skrev det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA dengang.

KCNA beskyldte myndighederne i Sydkorea for uansvarlighed ved at tillade afhoppere at 'såre Nordkoreas øverste ledelses værdighed'.

Også andre kommunikationslinjer mellem de to lande blev indstillet.

Deriblandt en kommunikationslinje mellem militæret i de to lande samt en hotline, der forbinder det nordkoreanske arbejderpartis magtfulde centralkomité med Sydkoreas præsidentbolig.

KCNA rapporterer tirsdag, at alle kommunikationslinjer mellem de to lande blev genetableret klokken 10.00 lokal tid.

De to lande på Den Koreanske Halvø er teknisk set stadig i krig, fordi Koreakrigen fra 1950 til 1953 blev afsluttet med en våbenhvile fremfor en fredsaftale.