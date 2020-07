Første gang i 289 år: Vorbasse Marked aflyst

Det er ikke sket siden 1730.

Vorbasse Markedet må give afkald på den mere end tohundrede gamle tradition, da markedet i 2020 ikke kan blive afviklet på grund af corona. Til gengæld kan de mere end 200.000, der plejer at gæste det folkekære marked se frem til at handle med hinanden på nettet.

- Vi kunne godt se, hvilken vej, vinden blæste, inden landet lukkede ned. Derfor tænkte vi, at hvis ikke folk kunne komme på Vorbasse Marked, så måtte markedet komme til dem, siger Brian Madsen, formand Vorbasse Grundejerforening til TV Syd.

Derfor kan man altså besøge markedet på en online platform, der indeholder alt det bedste, som forbinder med Varbasse-ånden.

Men Brian Madsen indrømmer dog, at det ikke kan sammenlignes med det rigtige marked, og at man har forsøgt at dække det økonomiske tab som konsekvens af aflysningen.

Lige nu går byen rundt som en flok høns uden hoveder, fordi markedet er aflyst, lyder meldingen fra Brian Madsen, der allerede har solgt 500 adgange til det virtuelle marked.

Vorbasse Hjemmemarked finder sted torsdag, fredag og lørdag.