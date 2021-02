Første gang i 30 år: Nikkei-indeks krydser gylden grænse

Den japanske økonomi har i årtier været hårdt prøvet, men takket været et enormt rebound fra coronakrisen krydser det japanske aktieindeks Nikkei mandag grænsen på 30.000.

Det er første gang siden 1989, at det japanske indeks når de højder.

På det japanske marked er det særligt de cykliske aktier, der er steget mod skyerne, efter investorerne er kastet sig frådende over dem.

Rutsjetur

Nikkei-indeksets rekord er på 38.957, som det ramte i slutningen af 1989. Siden da har markedet rutsjet op og ned - i 2009 ramte det en bølgedal og var helt nede i 7400.

90'erne var ligeledes et modbydeligt år for de japanske banker, der lukkede på stribe eller slog sig sammen for at overleve.

Sammenlignet med højdepunket på Nikkei-indekset i 1989, hvor Den Kolde Krig nåede sin afslutning, og som blev fulgt af en lang nedtur, virker investorerne ifølge Reuters nu mere positive.

Bekymring

Alligevel er der ugler i mosen.

- På en eller anden måde sidder vi med den samme fornemmelse nu. Dengang havde vi en skør boble, og Bank of Japan foretog en ukonventionel form for pengepolitik i en skala, der var utænkelig, lyder det fra Hiroaki Hayashi, administrerende direktør i Fukoku Capital Managemen, til Reuters.

- Dengang havde vi Sovjetunionens sammenbrud, og verden gik ind i ny æra. Nu har vi Bitcoin og GAFA-aktierne (sammentrækning af de store teknologiselskaber Google, Amazon, Facebook og Apple, red.), der er skyhøje, mens finanspolitikken rundt om i verden virker uholdbar. Verdensordnen ser også usikker ud med den skiftende magtbalance mellem USA og Kina, siger han videre.

