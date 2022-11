Første gang i 40 år: McDonald's varsler ændringer

Vi har alle prøvet at sætte tænderne i en cheeseburger eller Big Mac fra McDonald's og tænke: Kan det blive bedre?

Men det kan det altså godt, lover Marie Hürdum, som er marketingdirektør hos McDonald's Danmark.

For første gang i 40 år vil McDonald's nemlig lancere ændringer i måden, de laver deres klassiske burgere på. Det sker tirsdag i denne uge.

- Vi mener, at vi hele tiden kan udvikle vores produkter til at blive bedre. Nu har vi taget fat i vores ikoniske produkter, og selvom der ikke er snak om kæmpe ændringer, så er det stadigvæk nogle småjusteringer, som forbedrer produktets kvalitet i sin helhed.

Ændringerne kommer ikke til at have direkte effekt på prisen af produkterne.

Nyt brød og stegemetode

Ændringerne består blandt andet af en ny måde at stege bøfferne på, hvor løgene lægges på under stegningen, hvilket gør, at osten smelter bedre sammen med kødet og gør det hele mere saftigt.

Derudover har de også ændret i den velkendte brødopskrift. Her skal en ny glace sørge for, at brødet bliver mørkere og blødere samt holder sig varmt i længere tid, hvilket er godt nyt, da mange danskere nyder McDonald's som takeaway.

Den nye procedure kan opleves i alle McDonald's' klassikere: hamburger, cheeseburger, Big Mac og Quarter Pounder. Men også McFeast, Big Tasty Bacon og Chicken Salsa får det nye brød.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mange danskere nyder McDonald's som takeaway. Derfor er det godt, at brødet holder sig varmt længst muligt. Foto: Claus Bonnerup

Hvorfor ikke før?

Men hvis klassikerne er blevet bedre på grund af relativt små ændringer, hvorfor har man så ikke gjort det noget før?

Det skyldes flere forskellige årsager, forklarer Marie Hürdum.

- En del af forklaringen er, at det er blevet nemmere for os at ændre i vores fremgangsmetoder, efter vi skiftede over til en ny måde at producere på fra et par år siden. Her gik vi fra at lave maden klar på forhånd til at lave maden på bestilling.

- Men brødopskriften kunne I vel godt have kigget på for ti år siden? Hvorfor gjorde man ikke det?

- Det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil da også sige, at nu hvor man står med det her nye og forbedrede produkt, så kan man da godt ønske sig, at vi havde ændret det før.

Kan kræve tilvænning

McDonald's har allerede søsat ændringerne hen over de seneste par uger, og responsen har været overvejende positivt, oplyser Marie Hürdum.

- Jeg har kun hørt positive ting, det er jo stadigvæk det samme produkt bare i en bedre udgave.

Hun fortæller dog samtidig, at der kan være nogle, som ikke kun er positivt indstillede.

- Det kan være, at nogle har brug for lidt tilvænning. Nogle er jo bare mest til det klassiske, som de kender. Men vi er fortrøstningsfulde og tror virkelig meget på vores forberede produkt, siger Marie Hürdum.

