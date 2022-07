Første gang i 5000 år: Legendarisk grav skal åbnes

Kong Arthurs Sten kaldes graven. Og nej, det er ikke den, han trak sværdet op fra.

Den mytiske hersker af Camelot har til gengæld fået graven opkaldt efter sig som en ære. Flere historier, der er dukket op gennem årene, binder den legendariske konge af Storbritannien til graven.

Og nu graves den op som en del af et projekt mellem forskere ved Univeristy of Manchester og English Heritage, der er en velgørenhedsorganisation, der bevarer hundredvis af historiske bygninger i England.

Det skriver CNN.

Skal afsløre mere

Kong Arthurs Sten ligger i Herefordshire i West Midlands i England - nær grænsen til Wales.

Monumentet består af en stor dæksten, der holdes op af en række opretstående sten.

Graven udgør en vigtig den af Englands historie, men man ved stadig meget lidt om dem. Det vil udgravningerne forhåbentlig lave om på - man håber på, at de vil afslører mere om de gamle indbyggere.

Man mener, det er sandsynligt, at graven blev brugt som hvilested for afdøde, som blev efterladt til at forfalde i kammeret for herefter at blive omarrangeret, efter at kødet var rådnet væk, og kun knoglerne var tilbage.

Sådan fortæller Julian Thomas, professor i arkæologi ved University of Manchester, som er tovholder på projektet.

Han fortæller også, at man i tidligere udgravninger ikke har fundet noget i selve kammeret, men at det tyder på, at der kan gemme sig mere omkring monumentet.

Besøgende kan bestille ture for at se monumentet og lære mere om udgravningerne.