Første gang i seks år: Fast rente på tre procent

Realkreditinstitutterne har i noget tid haft 3-procentlånet på hylderne, men tirsdag er kursen kommet under 100, og det betyder, at lånene nu åbnes.

Der er tale om realkreditlån med 30 års afdragsfrihed, og det er seks år siden, at der sidst har været fastforrentede lån med så høj rente.

Ekstra Bladet har tidligere talt med boligøkonom hos Nykredit Mira Lie Nielsen om netop åbningen af 3-procentlånet, da det i slutningen af februar så ud til, at Totalkredit ville åbne for lånet.

- Renterne er kun gået én vej, og det er op - og det er gået stærkt. Det er klart, at renter, der stiger, gør det dyrere at låne. Så det begrænser købelysten, men det kommer også i kobling med kraftige prisstigninger. Det bliver en markant større del af indkomsten, der skal gå til at købe et nyt hus. Så købere vil opleve, at man kan låne og købe hus for mindre, og derfor kan de måske ikke helt få det hus. Det vil lægge en dæmper på markedet, sagde Mira Lie Nielsen til Ekstra Bladet.

Hun fortalte desuden, at de høje renter kan få huspriserne til at falde.

Rentestigningerne betyder også, at flere med fordel kan omlægge lån og skærer flere hundredetusinde kroner af restgælden. Det kan du læse mere om her.