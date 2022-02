Første gang i seks år: Høje renter kan sænke huspriserne

For første gang i seks år er 3 procent-lånet tilbage, og det kan få huspriserne til at falde

Totalkredit åbner nu for 30-årige fastforrentede lån med en rente på tre procent.

Det er seks år siden, at vi sidst så fastforrentede lån med så høj en rente, og det vil få konsekvenser på boligmarkedet, mener boligøkonom hos Nykredit Mira Lie Nielsen.

- Renterne er kun gået én vej, og det er op - og det er gået stærkt. Det er klart, at renter, der stiger, gør det dyrere at låne. Så det begrænser købelysten, men det kommer også i kobling med kraftige prisstigninger. Det bliver en markant større del af indkomsten, der skal gå til at købe et nyt hus. Så købere vil opleve, at man kan låne og købe hus for mindre, og derfor kan de måske ikke helt få det hus. Det vil lægge en dæmper på markedet, siger Mira Lie Nielsen til Ekstra Bladet.

Selvom der endnu ikke er udarbejdet prognoser for, hvad rentestigningen vil betyde for huspriserne, så er der ikke nogen tvivl om, hvilken vej det kommer til at gå, hvis renten forbliver i det niveau.

- Det vil kunne få priserne til at falde lidt i nogle måneder, siger boligøkonomen.

Flere kan med fordel omlægge lån

Rentestigningerne er dog ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. For de husejere, der allerede har købt deres hus, og som har et fastforrentet lån til en lav rente, vil der potentielt være endnu flere penge at hente ved en konvertering af lånet.

Samtidig betyder det nye lån på tre procent, at flere kan blive fristet til at omlægge.

- Det betyder, at flere måske skal overveje at ringe til deres bank og høre, om det kan betale sig eller ej. Der følger en højere rente med, men om det kan betale sig, handler også meget om din tidshorisont.

Men vi er enige om, at højere renter betyder, at det potentielt set vil være attraktivt for flere husejere at konvertere?

Det åbner for, at det kan blive interessant for flere. Jo højere renter, jo flere vil det være attraktivt for, siger Mira Lie Nielsen.

