Første gang i tre år: - Bliver en travl måned

Julefrokost-sæsonen er over os, og det er første gang i tre år, at virksomheder kan holde de store arrangementer igen. Derfor er både politiet og sundhedsvæsnet ekstra opmærksomme

Det er for de fleste snart tre år siden, at man sidst kunne svinge træbenet i kollegers lag. Coronapandemien satte nemlig en stopper for mange danskeres yndlingstid; julefrokost-sæsonen.

Men ikke længere!

Nu kan vi nemlig endnu en gang svinge skørterne og lufte slipsene med en snaps i hver hånd. Det betyder dog også, at der er øget risiko for, at nogle får lidt for meget til den gode side og derfor kommer i unåde.

Derfor er både sundhedsvæsenet og politiet ekstra opmærksomme i den kommende tid.

Mobilt hospital

Region Hovedstaden er en af de regioner, som har taget ansvaret fuldt ud på sig.

De har sat et mobilt behandlingssted op midt i København.

Annonce:

Her kan folk så få hjælp til behandling, hvis man har glemt at drikke vand, falder, eller hvad der ellers kan ske, når humøret er højt, fortæller Thomas Reimann, vicedirektør for ambulance- og akutberedskabet i Region hovedstaden, til Ekstra Bladet.

- Ved at bruge denne mobile behandlingsplads kan vi sikre, at de akutte skader, som kommer i disse weekender, kan tilses hurtigt. Det handler om folk, som har fået lidt for meget at drikke, eller folk, som har fået et sår eller andre små skader og skal tilses af en læge.

- Den mobile behandlingsplads sikrer samtidig, at vi kan behandle flere på stedet, og derfor kan vi frigive ambulancer hurtigere til de mere alvorlige skader. Dermed reducerer vi også antallet af patienter, som bringes ind i akutmodtagelsen.

Derudover har Region Hovedstaden også øget bemanding i den travle periode.

- Det er som sagt klart, at vi ser ind i en travl måned med julefrokoster, og derfor har vi i akutberedskabet sikret, at vi har mere beredskab på gaden, og ligeledes har vi set på bemandingen på 1813 og på 112 for at kunne imødekomme de travle weekender med julefrokoster.

Annonce:

Masser af politi

Det er desværre ikke kun antallet af fulde folk, der falder, som øges, når julefrokosterne holdes.

Risikoen for, at folk kører spirituskørsel, opfører sig ubehageligt eller andet, stiger nemlig også. Men det er politiet fuldt ud opmærksomme på.

Blandt andet sørger man hos Østjyllands Politi for at være synlige i gadebilledet, når musikken spiller, udtaler Jesper Bøjgaard, politiinspektør ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Vi ser frem mod en god tid med julefrokoster og glade mennesker i gaden. Vi har masser af politi til rådighed, og så henstiller vi selvfølgelig til, at alle har en aftale om, hvordan de kommer hjem, så vi allesammen kan undgå spritkørsel.

Annonce:

Narkokørsel og pirattaxaer

- Vi er selvfølgelig også ekstra opmærksomme på narkokørsel og tyveri i pirat-taxaer i disse tider, men ud over det har vi rigtig gode aftaler med restauratørerne på egnen, så vi har en god basis for, at alle kan få en god aften.

Det er ikke kun hos Østjyllands Politi, at man er ekstra opmærksom. Flere politikredse har skrevet ud på Twitter i anledning af den kommende sæson.

En af disse politikredse er Sydjyllands Politi, som husker alle på at lade bilen stå derhjemme.

Det er ikke kun fysiske skader, der kan forekomme, hvis man får for meget til julefrokosten. Man kan nemlig også ende med at såre den, man holder af. Men det er der råd for! Her kan du læse mere om, hvordan man kan komme problemerne omkring julefrokosten på arbejdet i forkøbet derhjemme: Familieterapeuten: Læs dette inden din julefrokost