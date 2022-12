Første gang nogensinde: Dansk museum vinder stor pris

Man har svært ved at få armene ned på Arbejdermuseet i disse dage.

Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at museet har vundet Europarådets museumspris som det første danske museum nogensinde.

Det skriver Arbejdermuseet i en pressemeddelelse.

Og det er en fuldstændig fantastisk følelse, udtaler museumsdirektør Søren Bak-Jensen.

- Council of Europe museumsprisen er den højest tænkelige anerkendelse af Arbejdermuseets virke. Når vores indsats præmieres af både fagfolk fra museer og af de politikere, der har blikket rettet mod fremtiden, så kan vi ikke være mere stolte

Derfor vandt de

Prisen er siden 1977 blevet uddelt til et museum, som har 'bidraget væsentligt til at opretholde menneskerettigheder og demokratisk medborgerskab og udbrede viden og forståelse af nutidige samfundsspørgsmål.'

Arbejdermuseet modtager prisen for at viderebringe historien om arbejderbevægelsens fællesskaber og kampe for et lige samfund, men også for at skabe rammen for en dialog om fremtidens demokrati.

Arbejdermuseet blev grundlagt i 1986. Foto: Arbejdermuseet

Derduover var juryen særligt imponerede over, at Arbejdermuseet stadig lå i den fredede bygning Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879.

- Arbejdermuseet har potentiale til at blive det fyrtårn for aktivisme, som dets bygning var tidligere i historien, udtalte juryen i forbindelse med valget.

Motiverende

Og prisen giver ikke kun anledning til glæde, men også til yderligere motivation, udtaler Arbejdermuseets formand og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen.

- Det er helt almindelige lønmodtagere, der har rejst Arbejdermuseets bygning. Og det er deres historie, der bliver fortalt i udstillingerne og i de mange undervisningsforløb. Denne pris giver museet motivation til fortsat at gøre sig relevant over for denne brede del af befolkningen.

Den officielle overrækkelse af prisen sker ved en ceremoni i Strasbourg 26. april 2023.