Første gang nogensinde: Drone tanker fly op i luften

Boeing har frigivet en video, der viser en ubemandet MQ-25 Stingray-drone fylde brændstof på et kampfly af modellen F/A-18 Super Hornet.

Efter frigivelsen af videoen har den amerikanske flåde udtalt, at dronen 'kan gennemføre påfyldningsmissioner'.

Det skriver det Business Insider.

Foto: Boeing/skærmfoto

- MQ-25 vil i høj grad øge rækkevidden og udholdenheden på fremtidens luftfartøjer, fortæller Brian Corey, der er står for afdelingen 'ubemandet luftfart og angrebsvåben'.

Den amerikanske flåde indgik en milliardkontrakt - til godt fire milliarder kroner - med Boeing tilbage i august 2018 for at få fingrene i MQ-25'eren.

- Denne historiske begivenhed er sket takket være vores sammenlagte Boeing- og flåde-team, som lægger alle kræfter i at skabe MQ-25's evne til at fylde brændstof på i luften for flåden så hurtigt som muligt, udtaler Leanne Caret, der er chef for Boeing Defense, Space & Security (forsvar, rumfart og sikkerhed, red.).