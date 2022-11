Første gang nogensinde: Labratorieskabt blod brugt på mennesker

Det er aldrig set før.

Blod, der er blevet dyrket i et laboratorium, som gives til mennesker.

Men nu er det sket - og endda med foreløbig succes.

Det skriver det førende engelske universitet Cambridge University i en pressemeddelse.

Givet til to frivillige

Helt konkret blev de fremstillede blodceller dyrket fra stamceller fra donorer. Herefter blev de røde blodlegemer så givet til frivillige forsøgspersoner.

'Hvis vores forsøg, det første i verden, lykkes, vil det betyde, at patienter, der i øjeblikket har brug for regelmæssige langvarige blodtransfusioner, vil få brug for færre transfusioner i fremtiden,' siger Cedric Ghevaert, professor i transfusionsmedicin ved University of Cambridge, i pressemeddelsen.

To personer har indtil videre fået transfusion med de laboratoriedyrkede røde blodlegemer. Forsøgspersonerne er blev nøje overvåget, og der er ingen meldinger om uønskede bivirkninger.

Et stort skridt

Forskerne bag forsøget oplyser, at det er nødvendigt med yderligere forsøg, før metoden kan tages i brug.

Men forskningen er et væsentligt skridt hen imod at forbedre behandlingen af ​​patienter med blodsygdomme eller sjældne blodtyper.

Mængden af ​​laboratoriedyrkede celler, der er blevet givet, varierer, men er omkring fem til ti ml, hvilket svarer til en til to teskefulde.