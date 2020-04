Første gang nogensinde: Ny liste bandlyser hunde i Kina

Kinas regering har offentliggjort et udkast til en liste over hvilke dyr, man i fremtiden må spise i landet, og det kan medføre store forandringer

Den kinesiske regering har offentliggjort et udkast til, hvilke dyr der må slagtes og spises efter coronaepidemien, der menes at stamme fra vilde dyr på et dyremarked i Wuhan.

Listen inkluderer grise, køer, kyllinger og får samt 'specialdyr' som for eksempel hjorte, alpakkaer og strudse. Til gengæld inkluderer listen ikke de dyrearter, der mistænkes for at have spredt virussen til mennesker, som for eksempel flagermus.

Opsigtsvækkende er det også, at hunde og katte ikke fremgår på listen. Det betyder, hvis udkastet godkendes, at disse dyr for første gang nogensinde ikke må indtages som føde i Kina.

Hunde og katte kan komme af menuen

'Med udviklingen i den menneskelige civilisation og offentlighedens bekymring og prioritering af dyrebeskyttelse, har hunde udviklet sig fra traditionelt set at være føde til at være kæledyr,' står der i en tilhørende forklaring til udkastet.

'De (hunde, red.) bliver ikke længere regnet som føde i resten af verden. Det kan ikke anbefales at liste dem som opdrættede dyr i Kina', står der.

Interesseorganisationen Humane Society International sagde torsdag i en udtalelse, at udkastet kan blive en 'game-changer' for dyrebeskyttelse i Kina.

- Vi må vente og se resultatet af konsultationsfasen, men dette udkast kan i praksis bane vejen for, at Kina officielt tager hunde og katte af menuen, lyder det fra organisationens talskvinde Wendy Higgins.

Håber på forbud

Hos World Animal Protection Danmark ser de også positivt på udviklingen.

- Det nye forbud vil hjælpe med at sikre mennesker bedre mod smitsomme sygdomme og beskytte dyr mod fuldstændigt unødvendige lidelser. Men hvis vi skal forhindre pandemier som covid-19 i fremtiden, er det afgørende, at forbuddet spredes ud til hele Kina og resten af verden, siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark.

Flere forskere har peget på, at covid-19 kan være opstået ved smitte fra dyr til mennesker, og nogle af de allertidligste tilfælde blev fundet blandt folk, som havde befundet sig på et dyremarked i det centrale Wuhan i den kinesiske Hubei-provins. Og netop det har sat gang i restriktionerne om dyreopdrættelse- og salg.

Hunde som del af madlavningen er også blevet mere og mere upopulært i Kina, og i den kinesiske by Shenzhen blev det første forbud indført i sidste måned.