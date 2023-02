Første gang nogensinde: Vild fødsel i zoologisk have

For første gang nogensinde er der født brillebjørnetvillinger i Danmark.

Onsdag 1. februar 2023 kom den første brillebjørnetvilling til verden. Dagen efter, torsdag 2. februar, kom den anden.

- Vores hunbjørn Nazca har været meget stor over vinteren. Også en del større, end da hun fik en enkelt unge for to år siden. Så vi havde ventet, at der ville komme mere end en unge denne gang, og derfor undrede vi os lidt, da der så kun kom en enkelt i første omgang, siger direktør i Givskud Zoo Richard Østerballe i en pressemeddelse.

- Men den anden unge tog sig åbenbart lidt ekstra god tid. Og nu har vi altså to små brillebjørneunger.

Anden danske fødsel nogensinde

Det er anden gang nogensinde, at brillebjørne bliver født i Danmark. Første gang var i februar 2021, hvor moren Nazca - som også lige har født tvillingerne - fødte hannen Uno. Faren, Raymi, er også i parken.

Hunnen Nazca faldt naturligt ind i moderrollen ved den første unge, så direktøren regner med, at hun vil gøre det samme igen:



- Nazca viste sig som en god og beskyttende mor for Uno, så vi forventer det samme denne gang. Selvfølgelig kan det være lidt sværere med tvillinger, og generelt er nyfødte dyreunger altid sårbare. Men vi håber da, at begge vil vokse godt, så gæster i parken kan opleve dem til sommer, siger direktøren.

Eftertragtet par

Brillebjørne kategoriseres som en sårbar art i naturen. Der findes kun 56 brillebjørne i zoologiske haver og dyreparker i Europa, heraf 7 i Givskud Zoo. Nazca og Raymi betrages som det vigtigste avlspar i Europa.

De nyfødte tvillinger kan følges live her.