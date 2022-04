Første gang siden 2019: Danskerne indhenter lånetilbud i massevis

De stigende renter har øget interessen for at omlægge lånet

Der har været tryk på hos de danske realkreditinstitutter i marts. Hele 36.437 lånetilbud har danskerne indhentet, og det er det højeste antal siden oktober 2019. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finans Danmark.

22.058 af tilbuddene handlede om en omlægning eller tillæg til et allerede eksisterende realkreditlån.

Tilbage i 2019 var det ifølge Finans Danmark den lave rente, der sendte danskerne af sted efter en omlægning eller et helt nyt lån.

Renten har i 2022 været stigende, og det sender også danskerne i byen efter en omlægning. Der kan nemlig være penge at spare.

'Ved en omlægning til en højere rente kan boligejerne nemlig reducere deres restgæld, og det er højst sandsynligt grunden til, at så mange boligejere undersøger deres muligheder for at lægge lånet om,” siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering i Finans Danmark ud fra en pressemeddelelse.

Også boligmarkedet har haft vind i sejlene på trods af den stigende rente. Både huse og rækkehuse steg nemlig i pris i marts måned.

Med en omlægning af sit lån, kan man spare helt op til 15 procent på sin restgæld. Det kan du læse mere om her.