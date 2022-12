Første gang siden krigen: Benzinpriserne i bund

Skynd dig.

Benzinpriserne er nemlig på det laveste niveau siden slutningen af februar. Det koster således lige nu 13,59 kroner for en liter.

Og ifølge tallene fra Circle K kan man altså nyde godt af de lave priser frem til kl. 11 onsdag.

Det skriver Finans.

Prisen er lige nu omkring fem kroner billigere end i juni måned, hvor priserne var rekordhøje.

Den øgede pris på brændstof skyldes krigen i Ukraine, mener man. Og det er ikke kun den almindelige benzin, der har sat prisrekord. I lange perioder har diesel nemlig været dyrere end benzin - noget, man ellers ikke ser.

Ligesom benzinpriserne er på det laveste siden februar, så er dieselprisen også nu atter lavere end benzinpriserne.

Putins benzinhævn

Vil ikke ske foreløbigt

Men selvom prisen nu falder, skal man ikke håbe på endnu billigere priser lige foreløbigt. Det udtaler brændstofekspert Peter Rasmussen fra Cirkle C til Finans.

- Det vil give mening med en lavere pris, fordi der er fundet et godt leje. Men samtidig vil leverandører og lignende formentlig også tage lidt ekstra for brændstoffet et stykke tid endnu for at skabe tryghed. Fordi markedet er så usikkert med store udsving, forventer vi ikke, at benzinprisen vil nå mere længere ned foreløbigt.

