Første gang: Transkvinde ammer sit barn

Det er for første gang nogensinde lykkedes en amerikansk transkvinde at producere brystmælk. Ifølge dansk overlæge er det ikke umuligt, at vi i Danmark kan skabe lignende resultater

Den 30-årige kvinde henvendte sig til et hospital i New York, der specialiserer sig i behandling og operation af transpersoner, og her påbegyndte lægerne en behandling, der blandt andet indebar en ordinering af præparaterne Domperidon, Østradiol og Progesteron.

Mængden er overraskende

Efter en måneds medicinsk behandling, lykkedes det kvinden at producere enkelte dråber brystmælk, og efter tre måneder kunne hun producere 237 milliliter mælk om dagen.

Efter barnets fødsel producerede hun nok mælk til at kunne ernære barnet i seks uger, står der i rapporten. Og netop mængden af mælk er det mest overraskende. Det siger Malene Hilden, overlæge på gynækologisk klinik ved Rigshospitalet og en del af teamet, der behandler transkønnede.

- Både mænd og kvinder er født med kirtelvæv, så det er ikke overraskende for mig, at man ved den rigtige stimulering kan frembringe en mælkeproduktion. Men jeg er alligevel overrasket over, at man har kunne producere så relativt meget mælk, siger hun.

Ingen efterspørgsel herhjemme

Kvinden, der er født som mand, havde et ønske om at kunne amme hendes gravide kærestes barn, fordi kæresten ikke selv var interesseret i at amme efter fødslen. Ifølge Malene Hilden er det ikke umuligt at forestille sig, at man kunne skabe lignende resultater i Danmark, men hun har endnu ikke fået en lignende forespørgsel fra danske patienter.

- Jeg har ikke mødt nogen transkvinder, som har fremsat et lignende ønske. Men skulle det på et tidspunkt dukke op, så vil vi selvfølgelig kigge på det. Jeg kunne godt forstille mig, at vi kunne gøre noget lignende, siger hun.

Kvinden havde forinden forsøget modtaget hormonbehandling i seks år.

Forsvarlig behandling nødvendig

Ifølge Malene Hilden adskiller behandlingen af transkønnede personer i USA sig fra behandlingstraditionen i Danmark, fordi vi herhjemme anvender nogle andre præparater og doser. Det gør vi blandt andet, fordi en hormonbehandling kan medføre en helbredsrisiko.

- Spørgsmålet er om det er forsvarligt. Når de prøver at efterligne hormonerne hos en gravid kvinde, så ender de med at give nogle meget høje doser af kvindeligt hormon. Og vi ved, at der er en sammenhæng mellem meget høje doser af kvindelige hormoner og blodpropper, forklarer hun.

Undersøgelsen fra USA svarer heller ikke på, hvilken kvalitet den producerede mælk har. Og netop kvaliteten er vigtig, fordi modermælken skal sikre, at barnet bliver sundt og raskt.

- Man ved ikke, om det her mælk er ligeså godt som mælk fra en biologisk født kvinde. Det drejer sig både om næringsværdien og nogle af de antistoffer, som videreføres fra mor til barn. Der kan også være noget af medicinen, der går i modersmælken.