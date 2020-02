Første gorillaunge i 20 år født i Zoo i LA

I midten af januar meldte Los Angeles Zoo ud, at deres 25-årige western lowland-hungorilla N'djia havde født en unge.

- Denne historiske fødsel er stort skridt fremad for bevaringen af western lowland-gorillaer, sagde direktøren for Los Angeles Zoo Denise Verret i en pressemeddelelse og på stedets Instagram-side i forbindelse med annonceringen.

Det er første gang i 20 år, at en gorillaunge er blevet født i Los Angeles Zoo, og siden nyheden kom ud, har haven løbende opdateret Instagram-siden med nyheder om N'Djia og hendes nyfødte unge. Senest i denne uge, hvor det blev afsløret, at gorillaens nyeste beboer er en pige.

'Personalet i Los Angeles Zoo er begejstrede for at kunne bekræfte, at babygorillaen er en hun!' lyder det i opslaget, der har akkumuleret over 4000 likes på Instagram-siden.

Siden fødslen har N'djia ifølge Los Angeles Zoo opholdt sig meget på sit yndlingssted i solen i gorilla-indhegningen, hvor hun ynder at amme sin unge. I løbet af de uger, der er gået siden fødslen, har mor og datter dog også sluttet sig gradvist mere til flokken, der blandt andet består af ungens 32-årige far, hangorillaen Kelly.

Ungen, der stadig ikke officielt har fået et navn, er endnu ikke stærk nok til at hænge på sin mors ryg, så N'djia bærer indtil videre rundt med hende mod sit bryst.