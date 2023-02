Første gymnasium i Danmark indfører firedages skoleuge

Efter sommerferien kan elever og lærere på Aalborg Katedralskole se frem til i en periode kun at skulle i skole fire dage om ugen

Noget, som måske er drømme-tænkning for mange gymnasieelever landet over, bliver snart en realitet for eleverne på Aalborg Katedralskole.

Det skriver TV2 Nord.

Gymnasiet i Nordjylland bliver dermed det første gymnasium i hele landet, som får lov at prøve at kunne slappe af en ekstra dag om ugen.

Men hvis man tror, der så er carte blanche til torsdagsbyture og tømmermændsfredag, så kan man godt tro om igen. Det bliver nemlig kun på udvalgte mandage, at gymnasiet holder lukket.

- Vi er blevet inspireret af, at man nogle steder arbejder med firedages arbejdsuger. Så snakkede vi om, kunne vi gøre noget lignende, for der er meget pres på både medarbejdere og elever. Det kunne vi ikke, men vi kan gå et stykke af vejen, siger rektor på Aalborg Katedralskole Christian Nielsen Warming til TV2 Nord.

Skal ikke gå mindre i skole

Det er dog ikke sådan at eleverne og lærerne på Aalborg Katedralskole kan se frem til generelt færre skoledage, de skal ligeså meget i skole som resten af landets gymnasieelever.

Sommerferien bliver bare seks dage kortere, mens de får så seks mandage fri i bytte.

Der havde også været andre dage i spil, skolen havde for eksempel foreslået at inddrage noget af påskeferien. Det var gymnasieeleverne ikke på linje med, så derfor er valget faldet på sommerferiedagene.