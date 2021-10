Første i Europa: Legaliserer dyrkning og brug af cannabis

Luxembourg forsøger nu en anden tilgang for at komme afhængighed til livs

Mens politikerne i Danmark stadig smider flere ressourcer ind i kampen mod cannabis, går deres europæiske kolleger fra Luxembourg i den stik modsatte retning.

I fredags offentliggjorde den luxembourgske regering, at det skal være lovligt for voksne at dyrke op til fire cannabisplanter per husstand til eget forbrug.

Dermed bliver Luxembourg det første land i Europa, der legaliserer både produktion og brug af rusmidlet til eget forbrug, skriver The Guardian og CNN.

Afkriminaliseringen skal grundlæggende ændre landets tilgang til rekreativt brug af cannabis efter flere års fejlslagen forsøg på at afholde brugere fra stoffet.

Handel med cannabisfrø bliver også tilladt uden begrænsninger for niveauet af Tetrahydrocannabinol (THC), der er det euforiserende stof i cannabis.

Det skal senere være hensigten at tillade indenlandsk produktion af frø til kommercielle formål, men planerne for en national produktionskæde og statsreguleret distribution er blevet forsinket af covid-pandemien.

Første spadestik

Afkriminaliseringen af cannabis er første skridt i en ny kamp mod stoffer, fortæller justitsminister Sam Tamsom ifølge The Guardian.

- Vi er nødt til at handle. Vi har problemer med stoffer, og cannabis er det mest benyttede stof og samtidig en stor del af det illegale marked. Vi vil begynde med at give folk muligheden for at dyrke det derhjemme. Ideen er, at vi skal undgå at sætte en forbruger i en ulovlig situation, hvis personen indtager hash.

- Derudover er det vigtigt, vi ikke støtter hele den illegale kæde fra produktion til salg, hvor der er en masse elendighed forbundet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at komme længere og længere væk fra det illegale sorte marked, siger hun til mediet.

Det forbliver fortsat ulovligt at handle med cannabis - udover cannabisfrø - uanset om produktet bliver givet væk gratis.

Mindre bøder

Straffen for at transportere og besidde op til tre gram hash vil med den nye lov blive anset som en mindre forseelse, hvilket dog stadig vil medføre en mindre bøde.

Bøden, der før lå i et spænd mellem 1800 - 18.000 kroner, bliver nu reduceret til 185 kroner, hvis man er i besiddelse af under tre gram, skriver The Guardian.

Regeringskilder fortæller ifølge The Guardian, at lovforslaget blev drevet af at liberalisere forbrug og dyrkning 'inden for husets egne fire vægge'.

- Hvis du er besiddelse af over tre gram, vil du forsat blive anset som en forhandler. Og der er heller ingen ændringer, når det gælder bilister: Der er stadig nultolerance, siger Sam Tamson.

Et system med statsreguleret produktion og distribution skal sikre indtægter fra salg, der skal investeres primært i 'forebyggelse, uddannelse og sundhedspleje inden for det brede spektrum af afhængighed'.

Foregangslande

Luxembourg går dermed med i en lille gruppe af lande, hvor det er lovligt at producere og besidde cannabis. Uruguay var første land, der gik mod strømmen i 2013, mens Canada og 11 stater i USA fulgte trop i 2018.

I 2001 tog Portugal den kontroversielle beslutning at afkriminalisere besiddelsen af stoffer til privat brug, og det har vist sig, at langt færre dør af overdoser hvert år, ligesom der også er sket et drastisk fald i antallet af HIV-smittede stofbrugere.