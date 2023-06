Første i verden: Sætter advarsel direkte på smøgen

De canadiske myndigheder er ivrige efter at fodre rygernes dårlige samvittighed med en konstant påmindelse om, hvor skadelig deres afhængighed er.

Man skulle ellers tro, at det var nok med bæ-farvede cigaretpakker med billeder, hvor der bliver pustet røg direkte på et barn, en fod med koldbrand eller sorte lunger og dertilhørende tekst.

Men fra 1. august 2023 tager Canada skrappere midler i brug, oplyser Health Canada i en pressemeddelelse.

Første i verden

En del af det nye tiltag vil gøre Canada til det første land i verden, hvor påmindelsen om den sundhedsskadelige last skal påføres direkte på de individuelle cigaretter.

Sådan vil de nye cigaretter se ud inden alt for længe. Foto: Health Canada

'Tobak dræber fortsat 48.000 canadier om året.'

'Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe flere i Canada med et rygestop og hjælpe unge med et sundt tobaksfrit liv,' siger Carolyn Bennett, som er minister for mentalt helbred og afhængigheder.

Inden udgangen af april 2025 vil man derfor kunne læse tekster som 'cigaretter skader dine organer' og 'gift i hvert hvæs' på cigaretter og små cigarer.

Målet er, at tobaksforbruget i landet skal være under fem procent i 2035.

Den seneste opgørelse fra 2020 viser, at 13 procent af canadierne over 15 år ryger. Til sammenligning viser en undersøgelse fra 2022, at 19 procent af den voksne befolkning i Danmark ryger dagligt eller lejlighedsvist.

Hvis du ikke kan vente med at skrotte cancerstikken, kan du følge en rygestop-rådgivers gode råd.