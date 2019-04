Første private månelanding nogensinde mislykket

Rumfartøjet fik tekniske problemer, og 149 meter over Månens overflade mistede man kontrollen fra Jorden, oplyser Det israelske kontrolcenter

Torsdag skulle være dagen, hvor Israel blev det fjerde land i historien, som landede et ubemandet rumfartøj på månen.

Men sådan gik det ikke. Ifølge nyhedsbureauet Reuters mislykkedes missionen nemlig torsdag aften. Månefartøjet ’Beresheet’ (Skabelsen, red.) fik tekniske problemer, og derfor kunne landingen ikke gennemføres.

Det har det israelske kontrolcenter netop oplyst torsdag aften. Fartøjet skulle angiveligt være blevet ødelagt under landingen.

En videnskabsmand på projektet har erklæret landingen en fiasko.

- Første gang lykkedes det ikke, men forsøg igen, lyder det i en kommentar fra Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Han var mødt op hos jordkontrollen til det, man havde forberedt sig på skulle være en fest.

Den lille rumsonde er den første af sin slags, som er sendt afsted mod Månen af en ikke-statslige rumtjeneste. Bag rum-projektet står den israelske organisation SpaceIL og den israelske flyproducent Israel Aerospace Industries.

Kina landede i januar som det blot tredje land i verdenshistorien på Månen, mens USA og det tidligere Sovjetunionen førhen har besøgt Månen. Man forventede før aftenens landing, at Indien ville blive det femte land, der lander de godt 384.400 kilometer fra Jorden.

Nu har de altså chancen for at blive det fjerde land til at høste den ære.

Et billede taget af det israelske rumfartøj. Foto: Ritzau Scanpix

Opsendelsen af det blot halvanden meter høje rumfartøj på cirka 600 kilo fandt sted 21. februar tidligere i år.

'Beresheet' er blandt andet udstyret med et kamera, som kan filme og sende alt, hvad der sker tilbage til Jorden. Fra kontrolcentret kunne de involverede altså følge med indtil blot 149 meter fra Månens overflade. Her mistede man kontakten til fartøjet.

- Der er mange ting, som kan godt galt, men kun en ting som kan gå rigtigt. Man kan ikke teste alting, sagde SpaceIL-chefen, Kfir Damari, ved opsendelsen til The Times of Israel.

Selvom 'Beresheet altså er et israelsk rumfartøj, foregik opsendelse ikke i Israel. Det skete i stedet i Cape Canaveral i USA, hvor det famøse Kennedy Space Center ligger.

Det er også herfra, at de berømte Apollo-missioner til Månen blev opsendt.