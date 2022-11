Første sjællandske patient får erstatning for benamputation

En mand, der tidligere i år fik sit venstre ben amputeret på Slagelse Sygehus efter en blodprop, der ikke blev opdaget med det samme, får nu tilkendt erstatning for fejlbehandling af Patienterstatningen.

Det skriver Sjællandske Medier, herunder SN.dk.

Ifølge Patienterstatningen blev manden indlagt sygehusets akutmodtagelse med i meget dårlig 'almentilstand' og med et koldt venstreben. Men først dagen efter blev manden undersøgt for en mulig blodprop, og der måtte karkirurgiske eksperter konstatere, at det var for sent at redde benet, beretter SN.dk.

– I den her konkrete sag vurderer vi, at benet kunne have været reddet, hvis patienten havde fået den rette behandling første dag. Vi vurderer, at en erfaren specialist ville have opdaget blodproppen og kunne have opereret patienten samme dag. Vi vurderer, at det vil være overvejende sandsynligt, at hans ben å så fald kunne have været reddet, siger Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen, til Sjællandske Medier.

Afgørelsen er den første af foreløbig 74 sager fra Region Sjælland hos Patienterstatningen fordelt på 52 benamputerede borgere fra Region Sjælland, der muligvis kunne have undgået en amputation med den rette behandling.

Afgørelsen i den sjællandske sag vækker glæde hos Amputationsforeningens formand, Marianne Palm:

– Det er dejligt, at man fået afgjort en sag, og at man giver patienten medhold. Også fordi vi indtil videre har relativt få sager fra Region Sjælland, sammenlignet med Region Midtjylland, hvor sagen begyndte. Og det selv om Region Sjælland har relativt flere benamputerede, siger Marianne Palm til SN.dk.

Erstatningen til den benamputererede patient løber foreløbig op i 270.000 kroner.

Region Sjælland ønsker ikke kommentere afgørelsen fra Patienterstatningen. Det sker med henvisning til, at det er en enkeltsag.

- Vi har tidligere sagt, og vil gerne gentage, at vi opfordrer patienter, som mener, der er sket fejl i behandlingsforløbet omkring en benamputation, til at klage eller søge erstatning (...) Har patienter eller pårørende behov for hjælp til at klage eller søge erstatning, kan de kontakte regionens uvildige patientvejledere, skriver Region Sjælland i en mail til SN.dk.

Indtil nu har fire borgere fra Region Midtjylland, en borger fra Region Hovedstaden og nu en borger fra Region Sjælland fået anerkendt og tilkendt erstatning.