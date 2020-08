Første skoledag: Gymnasieelev smittet med coronavirus

En 1.g-elev på Ørestad Gymnasium er blevet testet positiv med covid-19.

Eleven fik testresultatet den første skoledag på københavnergymnasiet.

Det bekræfter Mads Lyngby Skrubbeltrang, rektor på Ørestad Gymnasium.

- Vi har en enkelt elev, som desværre er coronapositiv.

- Svaret på den positive test kom første skoledag. Så eleven har altså ikke vidst det før. Eleven er altså smittet før skolestart og har kun været her én dag, siger han til Ekstra Bladet.

Flere sendt hjem

Det positive testresultat har allerede sat en smittekæde-reaktion igang på gymnasiet med cirka 1100 elever.

- Dem, der har været i nær kontakt med eleven, har fået at vide, at de blive skal blive hjemme og blive testet, siger Mads Lyngby Skrubbeltrang.

Der er tale om en grundforløbsklasse, nogle få lærere og to elevtutorer, som kan have været i kontakt med den smittede elev. Omtrent 30 mennesker, oplyser rektor.

Rektoren forsikrer, at de tager deres corona-forbehold med masser af håndsprit på alle gymnasiets etager, opdeling af eleverne og mindst ét kald over højtalerne dagligt, der skal minde eleverne om at holde afstand.

Overfyldt trappe

Men gymnasiet har tilsyneladende ikke været forberedt på alle situationer. Det viser et billede fra gymnasiet, hvor eleverne står som sild i en tønde på trappen, der er bygningens centrum.

- Der har været proppet på jeres trappe. Hvad tænker du om det, nu hvor der faktisk er en smittet elev?

- Lige med trappen må jeg sige, at det har overrasket os på en dårlig måde. Vi skulle have været mere opmærksomme der og have vidst, de kunne stimle sig sammen der. Der skulle vi have mere proaktive.

- Men frygter du, at det betyder flere smittetilfælde?

- Det tænker jeg ikke. Eleven har kun været her en dag, og vi har været meget opdelt. Så det har været rimelig nemt at udpege, hvor eleverne og klassen har været.

- Men vi styrer jo ikke deres adfærd uden for gymnasiet. Men vi er ikke bange for, at der er en smitte-bombe her, eller at man skulle blive mere udsat for smitte her end andre steder, siger rektoren.