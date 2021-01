- Første tale i lang tid, der ikke koster os penge

Året 2020, som med god grund var centrum for statsministerens nytårstale, har været et turbulent år for mange danskere i mange dele af landet og i mange forskellige erhverv.

Ekstra Bladet har talt med tre personer i erhverv, som vi i løbet af året har talt meget om.

2020 var et omvæltningens år for Jørgen Ravn, der måtte aflive samtlige af sine mink på grund af Covid-19. Foto: René Schütze

Jørgen Ravn - Tidligere minkavler

Hverken mink eller minkavlere blev nævnt direkte i talen, og det overrasker ikke Jørgen Ravn, der i løbet af 2020 var nødt til at aflive samtlige af sine mink.

- Jeg synes jo ikke, hun sagde noget. Jeg synes bare, det var en gang uld i munden. Hun refererede, hvordan corona har været i Danmark. Der var ikke noget nyt i det. Så nævner hun selvfølgelig ikke sin største fejl i år. Det er jo nok bevidst og kommer ikke så meget bag på mig.

Jørgen Ravn bed til gengæld mærke i, at Mette Frederiksen sagde, at landbruget skulle være mere bæredygtigt.

- Det er lidt sjovt, fordi dansk minkavl faktisk var en meget bæredygtige del af modebranchen. Nu har hun jo så slagtet solstrålehistorien rent klimamæssigt. Det bliver jeg lidt provokeret af.

Helle Vogt har været tvunget til at holde sin restaurant Tivolihallen lukket den sidste del af 2020 - som hun selv beskriver som et svært år i restaurationsbranchen. Foto: Kenneth Meyer

Helle Vogt - Ejer af restauranten Tivolihallen

De lukkede restauranter og deres ejere blev heller ikke direkte belyst i talen, men Helle Vogt føler stadig, at Mette Frederiksens tale var god.

- Jeg synes, at hun gjorde det godt. Hun talte bredt, og det tror jeg er vigtigt. Det er første gang i lang tid, at hun holder en tale, der ikke kommer til at koste os penge, siger hun.

Helle Vogt føler dog ikke, at talen ramte hoved på sømmet i alle aspekter - særligt når det kommer til hendes branche.

- Jeg føler mig ikke meget set i talen. Hun siger, at vi har allesammen været med til at gå små skridt. Jeg synes jo nok, at det er store skridt, som vi har taget. Det har kostet os meget.

Der har været tryk på sundhedsvæsenet i 2020, hvor Anette Christiansen har været presset i sit arbejde som hygiejnesygeplejerske. Foto: Per Rasmussen

Anette Christiansen - Hygiejnesygeplejerske i Lolland Kommune

Danmarks sundhedspersonale fik en hyldest med på vejen i statsministerens tale, og Anette Christiansen mener, at talen ramte hovedet på sømmet i forhold til, at det fortsat er alles ansvar at løfte corona-byrden.

- Jeg synes, at hun var fantastisk god. Det, vi som danskere har manglet, var, hvad hun gjorde i dag, nemlig at tale direkte til hver enkelt dansker. At tingene er gået, fordi vi alle har taget et fælles ansvar. At alle er hverdagens helte.

Også opfordringen til ikke at slække på adfærden blev taget godt imod af.

- Vi er ikke ovre det her, og der venter nogle hårde måneder, og det synes jeg, at hun fint fik fortalt. Jeg synes, at hun rammer hovedet på sømmet med talen, siger hun.