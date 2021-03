Første tilfælde af brasiliansk virus fundet i Danmark

Det første tilfælde af den brasilianske coronavariant P1 er fundet i Danmark.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et Twitter-opslag.

Sundhedsministeren oplyser i opslaget, at det er en variant, der er særlig fokus på, og der derfor er iværksat en intensiv smitteopsporing.

Varianten er fundet af DTU, der hjælper med at analysere coronaprøver. Det er samtidig bekræftet af Statens Serum Institut.

Varianten har skabt store problemer, hvor sundhedssystemet i den brasilianske by Manaus blev hårdt presset for anden gang under coronaepidemien.

Herhjemme har P1 skabt panderynker blandt forskere, da det har set ud til, at varianten kan have nemmere ved at smitte folk, selvom de har været smittet tidligere.

Brasiliansk coronavariant giver panderynker

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO har varianten spredt sig til omtrent 30 lande, hvor der blandt andet er fundet tilfælde i Frankrig, Færøerne, Sverige, Finland, Tyskland og Belgien i Europa.