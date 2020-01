Første tilfælde af coronavirus i Norden

En kinesisk turist fra Wuhan-området, som er blevet isoleret på Lapland sygehus i Finland, er smittet med coronavirus.

Det bekræfter det finske institut for sundhed og velfærd, THL, på Twitter og i en pressemeddelelse.

- Det var forventet, at virussen ville komme via turister til Finland. Risikoen for, at virussen spreder sig i Finland, er stadig meget lille, så der er ingen grund til bekymring, siger Mika Salminen, direktør i THL.

Ifølge THL er der cirka 15 personer i Finland, der potentielt har været udsat for smitte. Disse personer vil blive observeret løbende de næste 14 døgn.

Udenrigsministeriet i Danmark oplyser på et pressemøde onsdag aften, at de har kendskab til 21 danskere eller kinesere med dansk opholdstilladelse, der opholder sig i Hubei-provinsen. Cirka halvdelen af dem ønsker at få hjælp til at komme hjem.

Dette vil blive iværksat hurtigst muligt, oplyser udenrigsminister Jeppe Kofoed.

- Helt konkret er et udrykkerhold fra ambassaden i Beijing på vej til byen Wuhan, hvor de vil hjælpe de danskere hjem, der er i området, siger han.