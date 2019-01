Første tog over Storebælt: - Troede ikke, det var så slemt

Det første tog over Storebælt kørte 10.43 fra Nyborg Station. Et overfyldt tog, hvor stemningen var præget af ulykken i går

Ekstra Bladet var med på første togtur fra Jylland til Sjælland efter ulykken der dræbte otte mennesker onsdag morgen.

Det var en tur med forvirring omkring afgang, et overfyldt tog, ventetid og en trykket stemning blandt passagerne. Ulykken i går kunne i den grad mærkes i vognene.

To af dem, som var med toget, var det tyske par Melanie Mittenbuhler og Hans-Georg Sprenger, der stod på regionaltoget IC824 i Odense. Deres todages tur til København skulle være startet onsdag, men grundet ulykken der skete onsdag morgen, måtte de tage en overnatning i Odense.

- Vi hørte godt om ulykken i går, men der var vi landet i Odense. Først troede vi ikke, at det var så slemt, men senere fandt vi ud af, hvad der virkelig var sket, fortæller Hans-Georg Sprenger, mens toget langsomt bevæger sig ud på lavbroen, hvor ulykken skete.

Det tyske par Melanie Mittenbuhler og Hans-Georg Sprenger skulle have været med et tog over Storebæltsbroen onsdag. Foto: Claus Bonnerup

- Det er jo frygteligt, at sådan noget kan ske. Det når vi tænker på, at vi skulle have været med et tog i går. Det kunne jo lige så godt være sket, i det tog vi havde sat os ind i. Det kunne faktisk have været os, fortsætter kæresten Melanie Mittenbuhler.

'Det kunne have været mig'

Generelt er stemningen trykket, hvis man spørger rundt i toget. Flere af de passagerer, som Ekstra Bladet snakkede med på vejen over vandet, havde haft planlagt en rejse i går morges, men af forskellige årsager var den blevet rykket til senere på dagen eller helt aflyst.

En af dem er Julie Cederlund, der normalt kommer fra en by nær Slagelse, men havde holdt nytår i Aalborg.

Julie Cederlund skulle have været med toget onsdag morgen. Foto: Claus Bonnerup

- Faktisk havde jeg planlagt at skulle med det tog, der netop var involveret i ulykken, men så valgte jeg i sidste øjeblik at tage et tog, der gik lidt senere, for ikke at skulle så tidligt op. Jeg synes virkelig, at det er skræmmende at tænke på. Jeg er faktisk en smule utryg her i toget, for man er pludselig blevet opmærksom på, hvor hurtig der kan ske noget.

Anders Jensen, som hver dag pendler mellem Odense og København, var også med toget torsdag formiddag. I går havde han fri, så derfor var han hjemme, da ulykken skete.

Anders havde fri onsdag, derfor var han ikke med toget onsdag. Foto: Claus Bonnerup

- Det er jo så frygteligt for alle dem, som har mistet, og dem som er kommet til skade. Selvom ulykken i går nok vil sidde i mig længe, er det dog ikke sådan, at jeg vil gøre noget anderledes fremover. Dog vil jeg nok tænke mig ekstra godt om, hvis det blæser eller stormer meget en dag, siger Anders Jensen, der er på vej på sit arbejde som VVS montør.

Et tog proppet med mennesker

Selvom mange af togene mellem Odense og København kan være presset på pladsen, var IC824 toget, der gik 10.43 fra Nyborg, virkelig presset. Det var tydeligt, at mange havde valgt at droppe togbusserne og i stedet vente på, at togene igen kørte over broen.

Det er nærmest umuligt at bevæge sig fra den ene vogn til den anden i det overfyldte tog, og togkontrolløren gentog igen og igen at folk skal flytte sig væk fra ind- og udgangene. Midt i kaosset sad Heidi Have med sin bog og læste.

Foto: Claus Bonnerup

- Jeg har familie på Sjælland og bor selv i Horsens, så jeg er nok med toget en gang i måneden cirka. Lige nu er jeg ikke så utryg, for jeg tænker, at de ikke sender et tog af sted, som ikke er sikkert. Men det er virkelig skræmmende at tænke på, hvor hurtigt det kan gå og livet kan slutte.

Værste ulykke i 30 år

Otte mennesker mistede livet 7.30 onsdag morgen, og yderligere 16 personer blev kvæstet. Det er den værste togulykke i Danmark i 30 år, og selvom hverdagen igen har meldt sig i IC824 toget torsdag formiddag, er det tydeligt mange tanker går til dem, hvis hverdag aldrig vil være den samme igen.