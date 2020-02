Førtidspension: Hva’ fanden gør jeg?

Kære Puk

Tak fordi du uge efter uge giver dig tid til at besvare spørgsmål fra Danmarks underklasse. Der er fandeme brug for det! De rige stjæler med arme og ben, og vi andre undertrykkes mere end nogensinde før. Og som om det skulle hjælpe, at der er kommet ny regering ?!?!

Jeg er gammel brolægger på snart 60 år. Jeg har knoklet i hele mit liv og har altid været medlem af en fagforening. Før i tiden deltog jeg i demonstrationer, når der var nogen – de findes jo ikke rigtig mere. Dengang var fagforbundet meget aktivt.

Privat er jeg havnet i en fælde – hvad fanden gør jeg, Puk?

Jeg har den sødeste unge sagsbehandler i jobcenteret, og jeg vil nødig gøre hende bange eller ked af det, men jeg har på fornemmelsen, at hun ikke rigtig kan finde ud af sit arbejde. Hun er da sød at tale med, men det er så det – og hun er også god til at fortælle om sit eget liv. Men det er jo ligesom ikke det, jeg er kommet for, vel?

Jeg vil gerne søge om førtidspension, men hun siger, at det kan jeg ikke få. Nåh! Så taler vi videre ...

Så jeg ved sgu ikke helt, hvordan jeg skal bære mig ad med at komme videre.

Kære Puk, hvad vil du råde mig til?

Med venlig hilsen,

Tommy N.

Kære Tommy

Du er godt nok en gentleman. Men i din situation tror jeg ikke helt, det kan betale sig at passe på damerne. For lige her har det jo afgørende betydning for dit liv og din fremtid. Din økonomi skal jo også hænge sammen, og du har jo krav på at få professionelle råd og vejledning.

Det nytter ikke, hun bare siger, at det kan du ikke få. Afslaget skal begrundes. Sådan er det at arbejde i en myndighedsrolle. Og hvis det ikke er hende selv, der bestemmer, hvilket ofte ikke er tilfældet for sagsbehandlere i et jobcenter, skal hun sørge for at undersøge det for dig.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Alle har ret til at søge om førtidspension. Du kan blot indgive en skriftlig ansøgning til hende, hvor du skriver:

’Jeg, Tommy XX, cpr. XXX, ansøger hermed om førtidspension efter paragraf 17 i lov om social pension.

Med venlig hilsen Tommy XX’.

Mere behøver der ikke at stå. Så skal kommunen inden for tre måneder træffe afgørelse, om du er i målgruppen for en førtidspension.

Derudover tænker jeg, om du måske er i målgruppen for den nye seniorførtidspension?

For hvis du har været på arbejdsmarkedet i sammenlagt 20-25 år, og du ikke har mere end seks år tilbage, før du kan gå på folkepension, er du omfattet af ordningen.

Så det synes jeg, at du skal undersøge.

Jeg er ked af, at din unge, søde sagbehandler nok bliver nødt til at lave noget fagligt for sin løn, når du vender retur og beder hende modtage ovenstående ansøgninger.

Held og lykke til med det hele.

Med venlig hilsen Puk