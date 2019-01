Fokus på vold mod kvinder: Kendte instagrammere får 'bank'

I et døgn kommer radiovært og dj Le Gammeltofts ansigt til at ligge på Instagram - sminket så det ligner skræmmende meget, at hun har fået tæsk.

Radioværten har flere kvinder i sin omgangskreds, der har været på krisecenter med deres børn, og blandt andet derfor har hun valgt at være med i kampagnen Sammen mod vold for krisecentret Danner, som skal sætte fokus på de tusindvis af danske kvinder, der hvert år bliver udsat for vold af deres mand eller kæreste.

- Først og fremmest er det en helt vildt vigtig sag. At få brudt tabuet omkring vold i hjemmet. Og så særligt det her med psykisk vold. Der er rigtig mange, der ikke tør at stå frem, fordi det stadigvæk er ekstremt tabubelagt.

- Det vigtige er, som kampagnen også viser, at det er i alle sociale lag, der findes fysisk og psykisk vold. Vi har nærmest alle nogen i vores omgangskreds, både tæt på og langt ude, der har været udsat for et eller andet. Om det er psykisk eller fysisk vold, det er underordnet, men det er bare ret udbredt og er frygteligt. Vi taler slet ikke om det, siger Le Gammeltoft.

Fik knude i maven

Torsdag begynder kampagnen i året, hvor Danmarks ældste kvindecenter, Danner, fylder 40 år. Syv kendte Instagram-bloggere, der til sammen har mere end 300.000 følgere på det sociale medie, har valgt at lægge ansigt til kampagnen.

I et døgn kan brugerne følge med i kvindernes såkaldte 'stories' på Instagram, hvor deres ansigter bliver vist i flere stadier - gradvist mere forpinte og forslåede at se på.

Vold mod kvinder Hvert år bliver 38.000 kvinder udsat for fysisk vold fra deres partner. Omkring dobbelt så mange - 72.000 kvinder - udsættes for psykisk vold. Den psykiske vold handler om, at man via trusler, handlinger og ydmygende adfærd kontrollerer og dominerer et andet menneske. For vold mod mænd er tallene lavere. 19.000 mænd om året bliver udsat for fysisk vold og 22.000 udsættes for psykisk vold. Mere end 9000 kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for fysisk vold fra deres partner. Omkring 2000 kvinder og det tilsvarende antal børn bor hvert år på krisecenter på grund af vold fra en partner. 44 procent af kvinderne lider af PTSD-symptomer og har på et tidspunkt frygtet for deres liv, deres barns liv eller en person tæt på dem. Kilde: Danner - Danmarks ældste krisecenter Vis mere Luk

- Jeg synes faktisk, det var ret voldsomt at lave. Vi prøvede at joke med det, da vi blev sminket, men der er ingen tvivl om, at der var en alvor i rummet. De fleste af os har kendt eller kender en, der har været udsat for nogle ting i et forhold, så personligt synes jeg, det var ekstremt voldsomt. Det gav mig en knude i maven, og det bragte mig direkte ind på nogle af de kvinder, jeg har i min omgangskreds. Den sorg og afmagt, de må føle.

- Jeg sendte et billede til min mand, da jeg var blevet sminket, og han kunne ikke holde ud at se på det. Han kunne næsten ikke engang tale om det, og det gjorde kæmpe indtryk på ham at se mit ansigt så forslået, fortæller Le Gammeltoft.

Symptomer for voldsudsatte Mavepine

Hårtab

Søvnløshed

Små fostre hos gravide

Forringet forældreevne

Nedsat arbejdsevne

Depression

Angst Kilde: Danner - Danmarks ældste krisecenter Vis mere Luk

Kampagnen vil provokere

Bloggeren Mette Marie Lei Lange er en anden af de syv kvinder, der har valgt at lægge ansigt til kampagnen. Mette Maries søster har i fem år knoklet som frivillig i Danner, og hun kunne se på det engagement, søsteren lagde i krisecentret, at det er en 'vanvittig god organisation', fortæller bloggeren til Ekstra Bladet om en af sine grunde til at medvirke i kampagnen.

- Jeg tror, at den her kampagne vil være en, der bliver lagt mærke til. Den kommer til at ligge hos nogle mennesker, som normalt har et relativt velpoleret image og ser godt ud på Instagram, og nu kommer der pludselig de her billeder af os, der bliver mere og mere forpinte at se på. Det er noget, der får folk til at stoppe op en ekstra gang, men min frygt er, at der er nogen, der bliver provokeret af kampagnen, fordi den er så grafisk.

- Jeg er forberedt på, at der er nogle mennesker, der kommer til at blive stødt, men det offer bringer jeg gerne, hvis det betyder, at der er nogle kvinder, der griber knoglen og får en ny tilværelse, som de fortjener, siger Mette Marie Lei Lange.

Hvordan kan du hjælpe en voldsramt? Det kan være svært, at række ud til en nær ven eller bekendt, som man tror bliver udsat for fysisk eller psykisk vold i et forhold. Det er stadig meget tabubelagt, og tegnene kan være svære at identificere, fortæller Mette Marie Yde, der er Leder af Kommunikation og Viden i Danner. - Man kan gøre mange ting for vedkommende. Mange af de kvinder, der kommer ind på vores krisecenter, har en fortælling om, hvem det var, som kiggede dem dybt i øjnene og spurgte ’Er du helt okay?, fortæller Mette Marie Yde. - Vælg timingen med omhu, hvis du vil snakke med vedkommende. Det dur ikke, at voldsmanden er til stede. - Forhold dig oprigtigt og omsorgsfuldt til personen, og spørg ind til, om der er noget, du kan hjælpe med. Udtryk din bekymring for vedkommende - i stedet for at sige 'Jeg tror, du bliver banket'. - Hav mod til at gøre det og ræk ud. - Fortæl vedkommende, hvordan personen kan få hjælp - det kan være at anbefale et krisecenter. Vis mere Luk

Ville gribe ind

Bloggeren har aldrig selv haft volden inde på livet. Hverken hos sig selv eller blandt bekendte, men hun er ikke i tvivl om, at hun ville gribe ind, hvis det foregik blandt nogen, hun kender.

- Jeg har meget stor respekt for de kvinder, der ændrer deres liv og kommer ud af volden. De har overvundet noget, jeg aldrig selv har overvundet. Hvis det var noget, der foregik i min vennekreds, så ville jeg naturligvis gribe ind. Det tror jeg, vi alle sammen ville sige. Men jeg tror i sidste ende, at det er den kvinde, der er udsat for vold, der er nødt til selv at tage valget om at komme ud af det.

- Hvis vi kan gøre noget for at bryde nogle fordomme ned, så valget bliver mindre hårdt og langsommeligt at nå hen til, så er vi lykkedes med kampagnen, siger Mette Marie Lei Lange.