Folk donerer tusindvis af kroner efter negativ kommentar

Med lovning om ikke donere bare en enkelt 'bøjet femøre', satte Twitter-brugeren Farmand14 en kædereaktion i gang, som i skrivende stund har indsamlet mere end 25.000 kroner til Folkekirkens Nødhjælp.

Den negative udmelding fik nemlig flere andre brugere til at donere penge til velgørenhedsorganisationen i Farmand14's navn.

'Jeg har lige doneret 400 kr. i dit navn. Feliz Navidad du!', skriver brugeren Claus Røndbjerg som en ud af mange.

Den årlige indsamling er dette år blevet aflyst og bliver i stedet holdt virtuelt, hvor man ikke får lov til at putte en tyver i bøssen, men derimod sende en skilling over mobilepay. Det sker som følge af regeringens opfordring til at vise omtanke i forhold til coronavirus.

- Vi vil ikke risikere, at hverken vores indsamlere skulle blive smittet, eller at vores indsamlere skulle smitte nogen af dem, der blev banket på af os, siger Birgitte Qvist-Sørensen, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Hun glæder sig dog over, at folk også vil bruge mobilepay til at støtte organisationen.

- Jeg synes, det er fint og lidt sjovt, at folk reagerer på den måde. Jeg må bare sige, at vi får samlet nogle penge ind. Men vi er også kede af, at vi har fået aflyst vores indsamling, siger hun.

Fakta om corona-anbefaling Regeringen opfordrer fredag arrangører til at aflyse eller udskyde arrangementer med over 1000 mennesker på grund af coronavirus. - Det er en opfordring, som vi forventer bliver efterlevet, statsminister Mette Frederiksen (S). Det sker for at forhindre, at coronavirusset spredes yderligere. Opfordringen gælder til sidst i marts. * Arrangementer med 1000 eller flere deltagere ønskes udskudt eller aflyst. Det sker for at dæmme op for smittefaren. * Ved arrangementer med under 1000 deltager opfordres arrangørerne til at overveje smitterisiko ved at gennemføre arrangementet. * Myndighederne opfordrer desuden til, at man afholder sig fra kram, kindkys og håndtryk, når man mødes og holder afstand fra hinanden for at begrænse coronasmitte. * Derudover opfordrer myndighederne til, at man hoster i ærmet og har en god håndhygiejne. * Danskere, der overvejer at rejse til udlandet, bør opdatere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside - nærmest dagligt. * Sundhedsmyndighederne samler alle oplysninger om coronavirus et sted på hjemmesiden coronasmitte.dk, så man kun skal orientere sig et sted. * Danskerne skal regne med løbende briefingerne fra myndighederne - måske dagligt. Kilder: Pressemøde i Statsministeriet. Vis mere Luk

Færre penge

Selvom Farmand14's negative kommentar har fået folk til at punge ud, regner generalsekretæren dog med et dårligere resultat fra indsamlingen end forventet.

- Vi havde sat som mål at ville indsamle ni millioner kroner. Vi har aldrig indsamlet noget lignende på digitale platforme, så vi har talt om, at vi får færre penge ind. Vores indsamling finder sted i morgen, hvor vores indsamlere bruger nogle timer på at gøre det digitalt, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Folkekirkens Nødhjælp har i løbet af lørdagen indsamlet 800.000 kroner, selvom indsamlingen først officielt starter søndag.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til brugeren Farmand14, men han har ikke svaret.