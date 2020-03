Folk flygter fra bussen: - Der plejer at være propfyldt

Det lader til, at folk har lyttet til myndighedernes anvisninger om ikke at rejse med offentlig transport i myldretiden grundet spredningen af coronavirus i Danmark.

Onsdag morgen var der nemlig langt færre mennesker end normalt i busserne, togene og metroen i København.

- Der var mere plads, også i metroen, hvor vi plejer at stå helt pakket. Der var ret god plads, jeg fik faktisk lov til lov til at sidde ned i dag, siger Magnus Buchholtz, der plejer at tage offentlig transport, når han skal i skole.

Og han er ikke den eneste, der har oplevet mindre proppet busser og metroer.

- Nu tog jeg jo en tidligere bus i dag. Mere fordi jeg skal møde tidligere på studiet i dag, men ellers plejer bussen jo at være propfyldt, og her til morgen var der ikke ligeså mange mennesker, som der plejer at være de andre dage, siger Natasja, der er pædagogstuderende.

Nye skrappe busregler i Danmark

Allerede tirsdag eftermiddag måtte Midttrafik i Jylland tage konsekvensen og indførte en ny regel gældende fra tirsdag. Den betyder blandt andet, at busserne kun medtager det antal passagerer, som der er siddepladser til i bussen.

Samtidig betyder det, at busserne ikke vil standse ved busstoppestedet, før der er et frit sæde i bussen.

Ligeledes har DSB indført flere tiltag i kampen mod coronavirus. Eksempelvis vil det ikke længere være muligt at betale med kontanter i togene, mens du også kan få dine penge tilbage fra en bestilt rejse, hvis du ikke ønsker at tage toget alligevel som følge af virussen. DSB har desuden indsat længere toge.

Myndighederne opfordrer fortsat til, at man tager cyklen på arbejde eller rejser uden for myldretiden i et forsøg på at undgå, at virussen spreder sig yderligere.

DSB's indsats mod coronavirus: Ingen kontanter og lange tog