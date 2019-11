Folk glemmer de mærkeligste ting i taxaen

Sæsonen for julefrokoster er i fuld gang.

Og hvis man har fået lidt for meget snaps til silden, kan det ske, at man glemmer en vigtig ejendel på bagsædet af en taxa.



En ny opgørelse fra det københavnske taxiselskab, TAXA 4x35, viser, at det tit hænder at danskerne lade deres personlige genstande køre videre ud i natten, når de selv stiger ud af bilen.



Udover 928 mobiltelefoner, 321 punge og 224 nøgler glemt på bagsædet, er nogle af de skøreste genstande, der er blevet glemt af taxakunder:

Glemte sager

Taxachef: Vi passer på alle ting

Gert Frost, der er adm. direktør i TAXA 4X35, mener ikke, at de mange glemte sager kan undgås, når selskabet kører mere end fem millioner ture om året.

- Vores chauffører får nogle gange en sjov overraskelse, når de ser, hvad der ligger på bagsædet, siger Gert Frost, adm. direktør i TAXA 4x35 og tilføjer:



- Vi passer selvfølgelig godt på alle de ting, som vores kunder glemmer. Har man været så uheldig at glemme noget, skal man blot ringe til vores kundeservice, så man kan blive genforenet med sin mistede genstand, siger Gert Frost.