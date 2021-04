Folk raser over borgmesters aprilsnar

Det er ikke alle aprilsnarre, der opfattes som sjove. Det er Simon Aggesens (C), der er borgmester i Frederiksberg Kommune, aprilsnar et eksempel på.

På Facebook skriver Simon Aggesen, at man skal have et gyldigt coronapas for at kunne komme til Frederiksberg. Og at der er sat såkaldte city-assistenter til rådighed på alle større indfaldsveje til Frederiksberg for at forhindre, at folk snyder sig forbi de nye regler.

Bombe i Aggesen-sag: Fik mystisk million-rabat

'Virkelig dårlig aprilsnar'

Flere folk har skrevet, at det ikke er okay at lave sjov med corona.

En skriver til opslaget:

'Virkelig dårlig aprilsnar! Er borgmesterens situationsfornemmelse smuttet totalt?'

En anden skriver:

'Jeg kan ikke tro, det er en aprilsnar. Det ville være alt for upassende af en borgmester, som vi netop i en alvorlig sag som corona skal kunne tage alvorligt - ikke mindst i påsken, hvor risikoen for spredning er stor.'

Nogle finder det morsomt

Det er ikke alle, der er imod borgmesterens humor. En skriver:

'Skøn aprilsnar.'

Og en anden ser humoren som et godt redskab i coronatiderne.

'Ok, Simon! Den var sgu sjov. Tak for at kunne se det sjove i det tragiske. Det er dér, humor er bedst.'

Ny mail undrer: Aggesen-forklaring under lup

Opfordrer til at dele budskabet

Simon Aggesen opfordrer til, at borgere skal dele budskabet med andre på Facebook. Selve opslaget er i skrivende stund også blevet delt af 34 mennesker.

Ekstra Bladet har hele eftermiddagen prøvet at få fat på Simon Aggesen for at høre tankerne bag opslaget, men han har ikke været tilgængelig.

Du kan læse hele opslaget og kommentarerne her:

